Aprenda a oração de Santo Antonio que não falha

A festa de Santo Antônio é tradicionalmente comemorada no dia 13 de junho, mas você pode rezar para ele a qualquer momento. Por isso, destacamos a oração Santo Antonio para rezar quando precisar resolver algo em sua vida.

Como zerar a Santo Antonio hoje?

Ó santo Santo Antônio, o mais gentil dos santos, seu amor a Deus e caridade para com suas criaturas, fez o SENHOR digno, quando na terra, de possuir poderes milagrosos. Encorajado por este pensamento, imploro que obtenha para mim (pedido). Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurre minha petição aos ouvidos do doce Menino Jesus, que amou estar em seus braços; e a gratidão do meu coração sempre será sua. Amém.

Reze a oração do Credo

Poderosa oração de Santo Antonio

Ó admirável Santo Antônio, glorioso pela fama de teus milagres, que tens a felicidade de receber em teus braços nosso bendito Senhor sob a forma de uma criança, alcançai-me de Sua graça este favor que desejo do fundo do coração meu coração. Tu que foste tão misericordioso para com os pobres pecadores, não consideres a falta de mérito daquele que te invoca, mas considera a glória de Deus, que será exaltada mais uma vez através de ti, para a salvação de minha alma e a concessão da petição que agora faço com tão ardente anseio.

Como penhor de minha gratidão, imploro-te que aceites minha promessa de viver doravante mais conforme os ensinamentos do Evangelho e de te dedicares ao serviço dos pobres a quem sempre amaste e ainda amas tanto; abençoe esta minha resolução e obtenha-me a graça de ser fiel a ela até a morte.

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Amém.

Invocação a Santo Antonio

Querido Santo Antonio, dirijo-te a minha oração, confiando na tua bondade compassiva que sabe ouvir a todos e consolar: sê o meu intercessor junto de Deus.

Tu que levaste uma vida evangélica, ajuda-me a viver na fé e na esperança cristã; vós que pregastes a mensagem da caridade, inspirai nos homens desejos de paz e fraternidade; tu que ajudarias até com milagres os afetados pelo sofrimento e pela injustiça, ajuda os pobres e esquecidos deste mundo.

Abençoa especialmente meu trabalho e minha família, afastando os males da alma do corpo; fazei que na hora da alegria, como na da prova, permaneça sempre unido a Deus com a fé e o amor de filho.

Amém.

