Banho de prosperidade: aprenda receitas simples para o começo de 2021

Banhos de prosperidade são sempre muito bem-vindos, ainda mais no começo de um novo ano. 2020 foi um ano cheio de reviravoltas, ninguém esperava pandemia, quarentena e tantas mudanças repentinas. O mundo praticamente parou e todos ficaram sobrecarregados. Por isso, todos desejam um 2021 cheio de prosperidade e que tudo isso que estamos vivendo hoje, vire passado.

Um banho de prosperidade pode não resolver tudo, mas ajuda muito. Sabe quando as coisas parecem não sair do lugar e tudo trava? O banho de prosperidade ajuda a energia fluir e, de repente, aquela pessoa responde a sua mensagem ou você repara em uma oportunidade de emprego que pode se candidatar. Mas é claro que também é preciso uma força das pessoas, mais autruismo, empatia e fé que as coisas darão certo. Que tal tentar?

Banho de Prosperidade Simples

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Esse banho de prosperidade é bem simples e muito parecido com os outros que vocês podem achar por aí. Mas cuidado! Sempre verifique se há um número ímpar de elementos, de que as ervas combinem e não se anulem e se são ressonantes ao seu pedido.

Esse é um banho de prosperidade bem prático, com ingredientes fáceis de achar e que trabalha atração de dinheiro e bem-estar. E, como sempre, tome um banho de descarrego antes para que a prosperidade encontre espaço para entrar.

Ingredientes:

7 folhas de louro

2 colheres de sopa de alecrim

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione os ingredientes; Após tudo ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe; Tome um banho com muita tranquilidade; Por fim, após se secar, jogue o banho de prosperidade do pescoço para baixo e seque muito levemente; Descarte tudo na natureza, como em uma vaso ou jardim, por exemplo; Mentalize com detalhes o que você deseja.

Banho de anis-estrelado para abrir caminhos

O anis-estrelado possui diversas propriedades medicinais, como facilitar a digestão e melhorar a imunidade, além de repelir insetos. Porém, seu benefícios não param por aí, ele ajuda a trazer prosperidade para corpo e alma e abre caminhos.

Ingredientes:

5 colheres de sopa de anis-estrelado

3 colheres de sopa de alecrim

7 folhas de louro

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione os ingredientes; Após tudo ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe, o cheiro do anis irá exalar bem forte; Tome um banho com muita tranquilidade; Por fim, após se secar, jogue o banho de prosperidade do pescoço para baixo e seque muito levemente; Ore pedindo por prosperidade e descarte tudo na natureza, como em uma vaso ou jardim, por exemplo.

Banho para conquistar algo

O ano de 2020 está sendo regido pelo Sol, mostrando desafios, luz, sombras e não nos deixando jogar nada para debaixo do tapete. Já 2021 será o ano de vênus, em que se sairá bem quem trabalhar a amorosidade. Por isso, não se esqueça de colocar amor em seus desejos e tenha muita empatia.

Antes de pedir para conquistar algo, tome um banho de arruda e escreva o que você deseja em um pedaço de papel. Coloque detalhes, mas não nomes, por exemplo: “emprego ganhando XX, na função XX, sendo muito feliz”, “namoro com alguém de características XX, que faça XX e que me ame”, “vender a casa por R$XX e ir morar em um lugar XX”. Guarde esse papel com muito carinho e olhe para ele todos os dias. Não faça esse banho de prosperidade para conquistar algo durante a lua minguante.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de anis-estrelado

2 colheres de sopa de alecrim

7 colheres de sopa de louro

21 cravos-da-índia

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione os ingredientes com calma, um por vez; Após tudo ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe; Tome um banho com muita calma; Por fim, após se secar, jogue o banho de prosperidade do pescoço para baixo e seque muito levemente; Ore pedindo para que a sua conquista seja realizada e descarte tudo na natureza, como em uma vaso ou jardim, por exemplo.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Ano de Vênus: Aprenda rituais para se conectar com o regente de 2021

+ Carta do Sol no tarot: significados e inerpretações

+ Banho de Rosas: aprenda 4 banhos para você atrair o que quiser