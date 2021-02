Ritual para Lua Nova: aprenda a atrair novas oportunidades

Um ritual para lua nova é tudo o que precisamos para renovar as energias. Então, aproveite que a lua nova já chegou – e não estamos falando de um livro da saga Crepúsculo. Quando estamos muito tempo em casa ou sem perspectiva, a lua nova sempre pode nos animar. Sendo assim, é hora de trabalhar no que queremos colher no futuro, traçar planos e dar início a eles. Contudo, antes disso, aproveite para descobrir o que a lua nova pode te ajudar a fazer e aposte nos recomeços.

O que fazer na Lua Nova

Antes de pensar em um ritual para lua nova é importante saber qual energia essa lua favorece. Sendo assim, siga essas dicas para prosperar nos novos começos:

Comece um livro novo: escolha um tema que você goste e comece a ler algo, vai ser bom movimentar as ideias dentro da sua cabeça.

Comece uma atividade física: dependendo da pessoa, nem sempre é prazeroso fazer exercício físico, mas durante a lua nova, fica mais fácil ganhar impulso para começar algo diferente, quem sabe você encontra uma atividade que goste.

Se permita conhecer novas pessoas: a limpeza e o banimento já deviam ter acontecido na lua minguante, então, se permita conhecer outras pessoas durante a lua nova. Que tal baixar um aplicativo?

Trace metas: um ritual para lua nova é fazer um mapa dos sonhos. Escreva seu nome no meio de um papel e descreva seus desejos para cada área da sua vida.

Ritual para Lua Nova

Agora que você já aprendeu o que fazer durante essa fase, aprenda a fazer um ritual para lua nova e atraia prosperidade para a sua vida.

Ingredientes:

Um punhado de anis estrelado

Duas colheres de sopa de alecrim

Uma canela em pau

Incenso de canela

Como fazer:

Acenda o incenso de canela e faça seu mapa dos sonhos com muito capricho; Ferva 2 litros de água e se prepare para tomar banho; Adicione os ingredientes na panela; Desligue o fogo e coloque um prato em cima para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Por fim, jogue o banho do pescoço para baixo após seu banho de higiene e mentalize o que deseja.

Banho para Abrir Caminhos

O anis estrelado é um ingrediente incrível para abrir caminhos. Sendo assim, é ótimo para ser usado durante a lua nova. Então, esse banho pode ser uma boa alternativa quando você está querendo sorte em um novo projeto.

Ingredientes:

Um punhado de anis estrelado

Sete folhas de louro

Uma canela em pau

Como fazer:

Ferva 2 litros de água; Adicione todos os ingredientes na panela; Desligue o fogo e coloque um prato em cima para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Por fim, jogue o banho do pescoço para baixo após seu banho de higiene e deseje que seus planos sejam abençoados.

