Sagrado Feminino: saiba o que é e resgate suas raízes

Antes de aprender a fazer um ritual do sagrado feminino, venha aprender mais sobre esse estilo de vida. Muitos ouvem falar de sagrado feminino, mas não entendem plenamente o que é ou de onde veio. Contudo, definitivamente, é algo que pode modificar a vida de uma mulher.

Sagrado Feminino

O sagrado feminino é uma filosofia de mulheres ao redor do mundo que tentam acessar sua deusa interior. Sendo assim, elas procuram se conectar com seus ciclos, com a sua natureza e com suas raízes, para viver de forma mais harmônica com seus corpos, ouvindo a voz interior, os insights e os instintos.

Nas relações, é preciso de entrega sincera e autoamor para que não haja projeções erradas, expectativas sem sentidos ou lutas contra fantasmas do passado que se tenta sufocar. Com isso, compreender crenças limitantes também faz parte quando se entra no sagrado feminino.

Por fim, essa conexão pode ser feita através de círculos de mulheres, compreensão sobre arquetipos femininos, meditações e leitura de livros, como As Deusas e a Mulher – Nova Psicologia das Mulheres, A Deusa Interior – Um Guia Sobre Os Eternos Mitos Que Moldam Nossas Vidas e Mulheres que Correm com Lobos.

Como aplicar na sua vida

Primeiramente, antes de pensar em um ritual para o sagrado feminino, traga mais dessa filosofia para a sua vida. Em relações, procure refletir sobre os seus traumas. Por exemplo, se você acha que suas relações nunca vão para frente, talvez esteja na hora de olhar para o padrão que você segue, se você está tentando preencher algum buraco ou está revivendo os medos das suas ancestrais.

Além disso, é possível aplicar o sagrado feminino na sua rotina de trabalho. Para isso, tente procurar sentido nas coisas e saia do modo automático. O que te faz gostar do trabalho? O que espera dele? Como ele favorece as suas virtudes? E, o principal, quais são as suas virtudes? Que tal começar a fazer algo fora o trabalho rotineiro? Como escrever um blog sobre algo que te interessa, por exemplo.

Por fim, não reprima sua natureza, entenda a loba que existe em você, uma mulher pode ser delicada e feroz ao mesmo tempo. Sendo assim, normalize seus ciclos e seu corpo, sem ter vergonha de nada. Inclusive, o ciclo menstrual está relacionado com as fases da lua.

Ritual do Sagrado Feminino

Se não houver a oportunidade de participar de rodas de curas, se conecte com o seu sagrado feminino através de meditações para isso.

Faça banhos com hibisco, flor da deusa vênus que trabalha o amor, compreenda a sua sexualidade através do tantra e aos poucos você irá ressignificar questões sociais que te travam.

Além disso, busque perdoar suas ancestrais, os problemas com mães podem atrapalhar isso. Sendo assim, colocar essas mulheres em posição de humanas que erram pode ser um belo começo.

