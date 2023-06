Como pedir uma graça ao Sagrado Coração de Jesus?

As orações do Sagrado Coração de Jesus nos foram dadas pelo próprio Jesus Cristo. Assim, essas preces são algumas das mais poderosas que existem neste lado do céu. Para momentos difíceis na vida, recorra a essa oração e peça uma graça, com fé, que o seu pedido terá resposta.

Oração para pedir graça ao Sagrado Coração de Jesus

Ó Santíssimo Coração de Jesus, fonte de todas as bênçãos, eu vos adoro, vos amo e com viva dor dos meus pecados vos ofereço este meu pobre coração. Faça-me humilde, paciente, puro e totalmente obediente à sua vontade. Concedei, Bom Jesus, que eu viva em vós e para vós. Proteja-me no meio do perigo. Conforta-me nas minhas aflições. Dá-me (faça seu pedido), assistência em minhas necessidades temporais, tua bênção em tudo o que faço e a graça de uma morte santa. Amém.

Novena Eficaz ao Sagrado Coração de Jesus

Esta oração de nove dias costuma ser dita antes da Festa do Sagrado Coração, mas pode ser feita a qualquer momento. O “Pai Nosso”, “Ave Maria”, Glória” e “Salve Rainha” são orações católicas tradicionais associadas ao Rosário e podem ser facilmente encontradas online ou na maioria dos livros de orações católicos. Existem outras versões da novena; este é o que Santa Margarida Maria ofereceu.

Ó meu Jesus, dissestes: “Em verdade vos digo: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á”. Eis que bato, busco e peço a graça de (nomeie seu pedido). Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Oração de Consagração

Eu, _______, entrego-me ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo e consagro a Ele minha pessoa e minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que doravante não queira fazer uso de qualquer parte de meu sendo exceto para a honra, amor e glória do Sagrado Coração.

Meu propósito imutável é ser todo Dele e fazer tudo por amor a Ele, renunciando de todo o coração a tudo o que Lhe desagrada.

Eu vos tomo, ó Sagrado Coração, como o único objeto do meu amor, o guardião da minha vida, a certeza da minha salvação, o remédio da minha fraqueza e inconstância, a expiação de todas as minhas faltas e o refúgio seguro na minha morte. .

Ó Coração de amor, coloco toda a minha confiança em Ti, pois temo tudo da minha própria maldade e fragilidade, mas espero todas as coisas da Tua bondade e generosidade.

Consuma em mim tudo o que pode desagradar a você ou resistir à sua santa vontade. Deixe Seu amor puro imprimir Você tão profundamente em meu coração que eu nunca poderei esquecer de Você ou me separar de Você. Que eu obtenha de toda a Tua bondade a graça de ter meu nome escrito em Ti, pois desejo colocar em Ti toda a minha felicidade e toda a minha glória, vivendo e morrendo em virtual servidão a Ti.

ORAÇÕES MAIS LIDAS

Oração do credo para rezar em momentos difíceis da vida

Reze o Salmo 91 pela manhã para receber graças e bênçãos

Salve Rainha completa

Oração milagrosa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Oração de São Jorge para se proteger e vencer

Orações para afastar o mal