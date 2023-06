Bom dia Domingo da Santíssima Trindade: frases e mensagens

O Domingo da Santíssima Trindade é celebrado no primeiro domingo após o Pentecostes. Ele gira em torno da crença cristã na Trindade divina: as três formas de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste ano, a data cai em 4 de junho e por isso reunimos frases e citações inspiradoras de mensagens para enviar hoje.

Frases e mensagens para o Domingo da Santíssima Trindade

– Busquemos o perdão e façamos a promessa de sempre espalhar o amor neste Domingo da Santíssima Trindade.

– O Domingo da Trindade é sobre perdoar os outros e pedir perdão aos outros. Saudações calorosas no Domingo da Trindade a todos.

– Deixemos que o Todo-Poderoso guie nossas vidas para nos manter sempre no caminho certo e espalhar felicidade em nossas vidas.

– Que o Espírito Santo esteja sempre conosco na ocasião especial do Domingo da Trindade. Que nunca percamos a fé em Deus e encontremos sempre o seu amparo. Feliz Domingo da Trindade.

– Desejo que o Senhor abençoe cada um de nós por ocasião do Domingo da Santíssima Trindade e abençoe nossas vidas com felicidade e bondade. Desejos calorosos no Domingo da Trindade para você.

– Cada um de nós devote sua alma e dedique sua vida à divina majestade e ao seu serviço desinteressado. Feliz Domingo da Trindade.

– Que o Senhor sempre nos proteja do pecado e nos mostre o caminho para a iluminação. Hoje, nos regozijaremos com nossos amigos e familiares e festejaremos para honrar nosso Senhor. Que a Santíssima Trindade nos guie hoje e sempre!

– Nesta abençoada ocasião do Domingo da Trindade, lembremo-nos dos ensinamentos de nosso Senhor e lembremo-nos sempre de cumpri-los. Sejamos sempre guiados pelo Espírito Santo e prometamos viver uma vida cheia de virtudes.

– Lembre-se sempre que Jesus te ama e está cuidando de você. Ele é seu salvador e seu protetor e você não temerá ninguém quando tiver Jesus em seu coração! Tenha uma feliz festa e um abençoado Domingo da Trindade.

Citações para 4 de junho de 2023

Para homenagear a Santíssima Trindade, aqui estão citações esclarecedoras:

– Santo Agostinho: “Pois ter a fruição de Deus, a Trindade, cuja imagem fomos feitos, é de fato a plenitude de nossa alegria, do que não há maior”.

– Santa Teresa de Ávila: “As três Pessoas são distintas entre si; um conhecimento sublime é infundido na alma, imbuindo-a com a certeza da verdade de que os Três são de uma só substância, poder e conhecimento e são um só Deus”.

– São Patrício: “Hoje eu coloco uma força terrível invocando a Trindade, confessando os Três com fé no Um enquanto enfrento meu Criador.”

– Santa Catarina de Siena: “Ó Trindade, Trindade eterna! Fogo, abismo de amor… Era necessário que desse também a Santíssima Trindade como alimento para as almas? Tu nos deste não só a tua Palavra através da Redenção e na Eucaristia, mas também te deste na plenitude do amor à tua criatura.

– São Tomás de Aquino: “O Pai ama não apenas o Filho, mas também a si mesmo e a nós, pelo Espírito Santo”.

– São João Paulo II: “Um grande mistério, um mistério de amor, um mistério inefável, diante do qual as palavras devem dar lugar ao silêncio da admiração e da adoração. Um mistério divino que nos interpela e envolve, porque a participação na vida trinitária nos foi dada pela graça, pela Encarnação redentora do Verbo e pelo dom do Espírito Santo”.

– Santa Faustina: “Quando uma das Três Pessoas se comunica com uma alma, pelo poder dessa vontade una, ela se encontra unida às Três Pessoas e é inundada na felicidade que brota da Santíssima Trindade, a mesma felicidade que alimenta os Santos. Esta mesma felicidade que brota da Santíssima Trindade torna feliz toda a criação; dela brota aquela vida que vivifica e concede toda a vida que tem seu início nele”.

