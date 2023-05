Oração poderosa de Santa Rita de Cássia para superar o impossível

Celebrada pela Igreja Católica em 22 de maio, Santa Rita de Cássia é conhecida como a padroeira das mulheres, esposas enlutadas e causas impossíveis. Por isso, celebre este dia com a oração poderosa de Santa Rita de Cássia para alcançar graças e proteção, independentemente da situação.

Santa Rita de Cássia é a padroeira de:

Casamentos Difíceis

Causas Impossíveis

Infertilidade

Paternidade

Quem foi Santa Rita de Cássia?

Nascida em Roccaporena, no centro da Itália, Rita queria ser freira, mas foi pressionada desde muito jovem a se casar com um homem duro e cruel. Durante seu casamento de 18 anos, ela deu à luz e criou dois filhos. Depois que seu marido foi morto em uma briga e seus filhos morreram, Rita tentou se juntar às freiras agostinianas em Cássia. Sem sucesso no início porque era viúva, Rita acabou conseguindo.

Ao longo dos anos, sua austeridade, devoção e caridade tornaram-se lendárias. Quando ela desenvolveu feridas na testa, as pessoas rapidamente as associaram às feridas da coroa de espinhos de Cristo. Meditava frequentemente na paixão de Cristo. Seu cuidado com as freiras doentes era especialmente amoroso. Ela também aconselhou leigos que vinham ao seu mosteiro.

Beatificada em 1626, Rita só foi canonizada em 1900. Adquiriu fama, juntamente com São Judas, de santa dos casos impossíveis. Muitas pessoas visitam seu túmulo todos os anos.

Oração poderosa de Santa Rita de Cássia para momentos difíceis

Ó Deus onipotente e eterno, que em Santa Rita

de Cássia nos deste um brilhante exemplo

de união convosco na oração

e no serviço e amor aos nossos irmãos e irmãs,

fazei que, vencendo

o nosso egoísmo e preguiça por sua intercessão,

possamos imitá-la experimentar na prova

o vosso amor misericordioso

e a sua proteção fraterna.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus, vive e reina convosco, na unidade do

Espírito Santo, para todo o sempre.

Amém.

Pai, Salve, Glória

Oração curta de Santa Rita

Gloriosa Santa Rita,

Vós que participastes prodigiosamente

da dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo,

fazei-nos viver com amor as dores desta vida,

e socorrei-nos em todas as nossas necessidades.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

