Oração para dormir rápido e encontrar a paz que precisa

Para quem busca a oração para dormir rápido, as mensagens poderosas a seguir ajudarão a aliviar o estresse e a ansiedade, além de fornecer cura e proteção. Não importa se você lê uma oração ou várias, dar a si mesmo alguns momentos com Deus no final do dia lhe dará paz de espírito enquanto você cai no sono.

Afinal, é difícil encontrar sono quando sua mente está correndo sobre os eventos do dia. Você pode estar exausto, mas ainda parece impossível cair no sono quando não consegue parar de pensar em um estressor específico em sua vida pessoal ou no que está em sua lista de tarefas para amanhã.

É por isso que reservar alguns minutos no final de cada dia para se conectar com Deus é tão importante, pois essas orações noturnas podem oferecer força em tempos difíceis

Oração para dormir rápido

Querido Deus, preciso de sua paz e verdade para acalmar nossos corações e espíritos agora. Quando nos encontramos acordados no meio da noite, as necessidades e preocupações prementes que enfrentamos podem parecer muito avassaladoras. Pedimos que seu Grande Poder nos cerque. Nós entregamos a TI todo pensamento ansioso. Nós escolhemos encontrar descanso em Vós, Senhor. Nós escolhemos a fé ao invés do medo. Obrigado porque TU és nosso refúgio e força, uma ajuda bem presente em tempos de incerteza ou dificuldade. Ajude me a dormir em paz. Em Nome de Jesus, Amém.

Oração antes de dormir

Querido Deus, ao me deitar para dormir,

relaxe a tensão do meu corpo;

acalma a inquietação da minha mente;

ainda os pensamentos que me preocupam e me deixam perplexos.

Ajude-me a descansar a mim mesmo e a todos os meus problemas em seus braços fortes e amorosos.

Deixe seu Espírito falar à minha mente e ao meu coração enquanto estou

dormindo, para que, ao acordar pela manhã,

eu possa descobrir que recebi durante a noite

luz para o meu caminho;

força para minhas tarefas;

paz para minhas preocupações;

perdão pelos meus pecados.

Conceda-me dormir esta noite, e amanhã poder para viver.

– Autor desconhecido de Oração para dormir rápido

Versículos de oração para dormir rápido

Veja os melhores versículos para dormir bem:

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas… e o Deus da paz estará com você.” Filipenses 4:6-9

“Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 1 Pedro 5:7

“Tu conservarás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. Confie no Senhor para sempre, pois o Senhor, o próprio Senhor, é a Rocha eterna”.Isaías 26:3-4

“Portanto, não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o sustentarei com a minha mão direita justa.” Isaías 41:10

“Quando você se deitar, você não terá medo, quando você se deitar, seu sono será doce.” Provérbios 3:24

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a você como o mundo dá. Não se perturbem os vossos corações e não tenham medo”. João 14:27

“…porque ele dá ao seu amado o sono.” Salmo 127:2

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao SENHOR: ‘Meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio!’ Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio…” Salmos 91:1-2,4

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por elas vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo…” Salmos 23:1-4

“O Senhor lutará por você, você só precisa ficar quieto.” Êxodo 14:14