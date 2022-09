Como ter um dia abençoado no trabalho: 13 orações poderosas

Fazer uma oração de como ter um dia abençoado no trabalho é uma ótima maneira de começar o dia. Se você precisa da presença de Deus após uma reunião matinal ou durante o almoço, ou quer fazer uma oração por sua equipe, aqui estão algumas ótimas orações diárias para o local de trabalho.

Como ter um dia abençoado no trabalho e em casa

Orações pela paz no trabalho

Oração Luz no Meu Local de Trabalho

Ó Jeová, meu Deus, ao sair para o trabalho hoje, ajuda-me a ser luz no escritório e uma fonte de inspiração para nossos clientes e meus colegas. Coloque as palavras certas na minha boca que edificarão os outros e lhes darão esperança. Senhor, ajuda-me a ser uma fonte de bênção para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Encha meu local de trabalho com paz e remova qualquer coisa que possa trazer conflitos. Seja nosso escudo e guia em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, eu creio e oro, amém.

Oração pela paz sobre a segurança no emprego

Deus maravilhoso, eu te louvo, pois você é minha força e fortaleza, mesmo quando estou sobrecarregado de medo. Venho a vocês com minhas preocupações em relação à segurança do emprego. Impede-me de abrigar incredulidade enquanto descanso seguro em seu poder de prover. Deixo todos os aspectos da minha situação de trabalho em suas mãos amorosas e descanso em paz em você. Guia-me e acalma o meu espírito. Aumente minha fé para acreditar que não apenas manterei meu emprego, mas também avançarei e serei promovido. Amém.

Oração para ouvir pacificamente

Deus da verdade, confesso que muitas vezes trago ansiedade e contenda sobre mim mesmo porque deixo de ouvir bem a você e aos outros. Sua palavra me diz para ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar com raiva. Que eu me lembre de passar esse tempo importante com você antes de ir para o trabalho, apenas ouvindo você por meio de sua palavra e seu Espírito e recebendo sua paz. Ajude-me a ouvir silenciosamente os outros no trabalho, para que eu possa entender e ser útil aos meus colegas. Amém.

Oração para Emoções Constantes

Deus, meu Rei eterno, preciso que você reine sobre minhas emoções e traga paz, especialmente quando estou no trabalho. Eu fico facilmente perturbado em situações estressantes quando preciso ser legal e profissional. Às vezes sou inundado por sentimentos de negatividade e desesperança sobre problemas no trabalho. Que o seu Espírito Santo me dê poder sobre minhas emoções e me permita ser firme e pacífico em minha mente e alma. Obrigado por ser minha base firme e acalmar os mares tempestuosos da minha mente. Amém.

Oração para se adaptar pacificamente à mudança

Pai, meu fiel Criador, ajude-me a lembrar continuamente que Você está no controle. Quando estiver ansioso com todas as mudanças no trabalho, lembre-me de que estou na palma da sua mão. Que sua graça e gentileza fluam sobre mim, ensinando-me a ser flexível e a me adaptar pacificamente às mudanças. Quando eu precisar aprender novas habilidades ou novos procedimentos, lembre-me de não ficar ansioso. Quando os prazos mudam ou um projeto precisa ser reorganizado, ajude-me a não ficar chateado, mas a ajustar meu trabalho com alegria. Ajude-me a abraçar a paz que vem de um espírito otimista. Amém.

Paz e produtividade Oração no local de trabalho

Deus da esperança, meu coração está acelerado porque estou achando difícil acompanhar o ritmo de trabalho. Às vezes acho difícil respirar. Eu te louvo por sua luz que brilha sobre os piedosos e porque você dá paz na tempestade. Preciso de sua ajuda para ser mais produtivo no meu trabalho. Ajude-me a trabalhar mais rápido. Peço que o seu Espírito Santo me capacite a não me distrair com coisas menos importantes e manter o foco no que realmente preciso realizar. Obrigado por trazer sua paz para mim no meu local de trabalho e me ajudar a alcançar meus objetivos. Amém.

Oração Quando Estou Oprimido

Deus da vitória, ajuda-me a superar minha mente corrida e errante. Centralize meus pensamentos, para que eu possa me concentrar no trabalho que preciso fazer. Ajude-me a ter um bom dia no trabalho e proteja-me da ansiedade sobre todas as coisas que preciso fazer. Quando estou sobrecarregado, sou grato por poder correr até você. Estou firme em seu poder para me defender contra qualquer coisa que possa me abalar. Eu te agradeço porque você não me deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Amém.

Oração por Calma e Foco

Deus da paz, muitas vezes me sinto estressado sob a intensa pressão no meu trabalho. Peço que você me capacite a ficar calmo, focado e sereno. Quando o ritmo está extremamente ocupado, ou quando meu chefe é exigente, ou estou correndo para cumprir um prazo, apenas acalme minhas emoções. Ajude-me a ficar tranquilo e sereno, para que eu possa me concentrar e ser eficiente. Eu te agradeço porque tu és o Deus que acalma o mar e acalma a tempestade. Eu te agradeço porque tu és meu Senhor da paz. Amém.

Oração para lidar com situações irritantes

Deus de toda graça, preciso de paciência e serenidade para lidar com situações irritantes que muitas vezes surgem no meu local de trabalho. Dê-me graça sob pressão quando o computador ou a copiadora ou outro equipamento estiver inoperante. Ajude-me a ser agradável quando o telefone continuar tocando enquanto estou tentando me concentrar em um projeto. Eu oro pela paz no meu local de trabalho, Senhor. Agradeço-te, Senhor, que concedes graça generosamente. Ajude-me a lidar graciosamente com essas questões problemáticas e seja um testemunho brilhante e brilhante para você. Amém.

Oração para uma atitude alegre

Glorioso Pai, você é o mais digno de louvor. Porque conheço e confio em você, posso agradecer em todas as circunstâncias. Peço agora que renove minha mente em relação ao meu trabalho. Confesso que às vezes resmungo e sou negativo. Eu me arrependo e desejo mudar meus caminhos. Ajude-me a ser intencional ao comunicar uma atitude positiva. Como sua palavra me diz, um coração alegre é um bom remédio. Que minha atitude alegre seja curativa para mim e meus colegas. Capacite-me para operar no Espírito no trabalho, para que eu seja edificante para todos ao meu redor. Amém.

Oração por Relacionamentos Positivos

Deus, o Construtor de todas as coisas, por favor, ajude-me a construir relacionamentos positivos com meus colegas de trabalho. Capacite-me para ser um incentivador e trazer alegria para aqueles com quem trabalho. Ajude-me a ser amigável, útil para as pessoas quando elas precisam de ajuda e a apoiar seus projetos e ideias. Permita-me ser um bom jogador de equipe com quem os outros gostem de trabalhar. Dê-me uma visão sobre como lidar com colegas que têm atitudes negativas, uma ética de trabalho ruim, ou que são fofoqueiros ou indelicados. Ajude-me a fazer todos os esforços para fazer o que leva à paz e à edificação dos outros. Amém.

Oração por Confiabilidade

Pai constante, eu te agradeço por sua fidelidade a mim. Ajude-me a ser como você – confiável e confiável. Que meu chefe, meus colegas de trabalho e as pessoas a quem servimos saibam que sou uma pessoa confiável. Ajude-os a sentirem-se confiantes de que faço o que digo que farei. Ajude-me a manter minha palavra quando digo que concluirei um projeto em um determinado momento. Ajude aqueles com quem trabalho a saber que estou pronto para apoiá-los com projetos. Que eu seja conhecido no trabalho como um funcionário autêntico, honesto e leal. Amém.

Orações por sabedoria no trabalho

Soberano Senhor, a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir-te, e tu a dás generosamente. Pai, estou pedindo sabedoria para esta situação desafiadora que estou enfrentando aqui no meu local de trabalho. Mostre-me como lidar com isso. Guia-me no caminho que devo seguir. Ajude-me a encontrar maneiras criativas de lidar com problemas difíceis e encha-me de esperança e entusiasmo pelo que me espera hoje. Senhor, que eu possa contar com a sua graça durante todo o dia ao cumprir meus deveres. Em nome de Jesus, eu oro, amém.