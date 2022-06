Oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para alcançar uma graça

O 27 de junho é o dia da festa e oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é conhecida por milagres e respostas às preces. Está associado a um ícone bizantino do século XV da Madona com o Menino, que é copiado em mosaico na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Basílica.

Qual é a oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro?

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, fazei que eu invoque sempre o vosso nome mais poderoso, que é a salvaguarda dos vivos e a salvação dos moribundos. Ó Maria Pura, ó Maria Doce, deixa teu nome de agora em diante estar sempre em meus lábios. Não demores, ó Bendita Senhora, a ajudar-me sempre que te invoco, pois, em todas as minhas necessidades, em todas as minhas tentações, nunca deixarei de te invocar, repetindo sempre o teu sagrado nome, Maria, Maria. Oh, que consolação, que doçura, que confiança, que emoção enchem minha alma quando pronuncio seu nome sagrado, ou mesmo só penso em você. Agradeço a Deus por ter dado a vós, pelo meu bom, tão doce, tão poderoso, tão amável nome. Mas não me contentarei apenas em pronunciar seu nome: deixe meu amor por você me levar a saudá-la sempre, Mãe do Perpétuo Socorro. Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por mim e concedei-me o favor que vos peço com confiança. {mencione seu pedido para a graça} Amém.

Orações da Novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Primeira Novena oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Eis a teus pés, ó Mãe do Perpétuo Socorro, um miserável pecador que recorre a ti e confia em ti. 0 Mãe de misericórdia, tenha piedade de mim. Eu te ouço chamado por todo o refúgio e esperança dos pecadores: seja, então, meu refúgio e minha esperança. Assisti-me, pelo amor de Jesus Cristo; estende a mão para uma criatura miserável e caída que se recomenda a ti e que se dedica ao teu serviço para sempre. Bendigo e agradeço a Deus Todo-Poderoso, que em sua misericórdia me deu esta confiança em ti, que considero ser uma garantia de minha salvação eterna. É verdade que no passado eu caí miseravelmente no pecado, porque não recorri a ti. Eu sei que, com a tua ajuda, vencerei. Eu sei. também, que tu me ajudarás, se eu me recomendar a ti; mas temo que, em tempo de perigo, possa deixar de te invocar, e assim perder minha alma. A graça, então, eu te peço, e isso eu imploro, com todo o fervor de minha alma, que em todos os ataques do inferno eu possa sempre recorrer a ti. Ó Maria, ajuda-me. 0 Mãe do Perpétuo Socorro, nunca permita que eu perca meu Deus. Reze 3 Ave Marias.

Segunda Novena oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, conceda que eu possa invocar sempre o teu nome mais poderoso, que é a salvaguarda dos vivos e a salvação dos moribundos. Ó Maria mais pura, ó Maria dulcíssima, deixe teu nome de agora em diante estar sempre em meus lábios. Não demore, ó Senhora Abençoada, a me ajudar, sempre que eu te chamar; pois, em todas as minhas tentações, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de te invocar, repetindo sempre o teu sagrado nome, Maria, Maria.

Oh, que consolação, que doçura, que confiança, que emoção, enchem minha alma quando pronuncio teu nome sagrado, ou mesmo só penso em ti. Agradeço ao Senhor por ter te dado, por meu bem tão doce, tão poderoso, tão amável nome. Mas não me contentarei em meramente pronunciar teu nome. Que meu amor por ti me induza sempre a saudar-te, Mãe do Perpétuo Socorro. Reze 3 Ave Marias.

Terceira Novena oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, tu és a dispensadora de todos os dons que Deus concede a nós, miseráveis ​​pecadores; e para este fim Ele te fez tão poderoso, tão rico e tão generoso, para que possas nos ajudar em nossa miséria. Tu és o advogado dos pecadores mais miseráveis ​​e abandonados que recorrem a ti: vem em meu auxílio, pois eu me recomendo a ti.

Em tuas mãos coloco minha salvação eterna, e a ti confio minha alma. Conta-me entre os teus servos mais devotados; toma-me sob tua proteção, e isso me basta. Pois, se tu me protegeres, nada temo; não dos meus pecados, porque tu obterás para mim o perdão deles; nem dos demônios, porque tu és mais poderoso do que todo o inferno junto; nem mesmo de Jesus, meu juiz, porque por uma oração tua Ele será apaziguado.

Mas uma coisa eu temo: que na hora da tentação eu possa, por negligência, deixar de recorrer a ti e assim perecer miseravelmente. Obtende-me, pois, o perdão dos meus pecados, o amor a Jesus, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Reze 3 Ave Marias.

O Terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Esta devoção é rezada no Rosário Mariano de 59 contas.

No Crucifixo, reze a oração: “Salve Rainha”.

Nas contas grandes, diga:

“Maria pode nos ajudar,

Maria nos ajudará,

Maria quer nos ajudar,

Maria deve nos ajudar”.

Nas contas pequenas, diga:

“Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós”.

