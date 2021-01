Dia de Reis: aprenda rituais para esse dia especial

O Dia de Reis é uma data comemorada dia 6 de janeiro pelos católicos. É considerado o dia em que Belchior, Gaspar e Baltazar, os três reis magos, entregaram presentes para o menino Jesus. Os presentes foram ouro, que era usado como oferta aos deuses, incenso, usado em atos de purificação, e mirra, usado como um medicamento na época. Com isso, foi criada a tradição de presentear os entes queridos no natal. Contudo, há uma tradição específica para o Dia de Reis: desfazer a árvore de natal e retirar todos os enfeiteis que restaram da época.

Sendo assim, é um dia que serve para limpeza, para desfazer a árvore de natal, guardar os enfeites e dar uma geral na casa. E o que é interessante é que esse dia cai em plena lua minguante, ou melhor, em plena primeira lua minguante do ano de 2021. Não parece nada demais, mas de acordo com as fases da lua, a lua minguante serve para limpeza, portanto, é uma data com especial para renovar as energias e deixar a prosperidade entrar.

Caso sinta a necessidade de deixar algo para trás, faça um ritual de lua minguante com magias de banimento. Contudo, não faça no Dia De Reis, deixe para o dia 7 ou 8 de janeiro.

Ritual de Limpeza no Dia de Reis

Comece o Dia de Reis tirando os enfeites de natal. Aproveite para ver se há roupas no seu armário que não usa mais, talvez você tenha ganho algo de natal que precisa de espaço. Caso sinta necessidade, pode tomar um banho de descarrego para se sentir mais leve, mas não é obrigatório.

Materiais:

Um balde de água

10ml de anil

Incenso

Como fazer:

Após tirar os enfeites de natal, coloque 10 ml de anil dentro de um balde de água e passe um pano pela casa; Termine a limpeza e acenda um incenso, preferencialmente de mirra; Busque usar algo de ouro, como um brinco, por exemplo, caso você tenha em casa. Assim, os três presentes dos reis magos para o menino Jesus estarão presentes no seu lar.

Simpatia da Romã

Uma das simpatias dos Reis Magos mais conhecida é a das sementes de romã, por isso não poderíamos esquecê-la. A romã é uma fruta que simboliza riqueza e é muito utilizada pelos judeus no ano novo. Pode não ser muito comum no Brasil, mas por conta da tradição desse dia, há uma grande procura.

Materiais:

Uma romã

Como fazer:

Após a limpeza do seu lar nesse Dia de Reis, pegue a romã e corte a fruta no meio; Coma 9 sementes e divida a fruta com quem mora com você; Limpe as sementes e coloque 3 delas dentro da sua carteira pedindo para que nunca falte dinheiro; As outras 3 você engole e peça por muita amorosidade na sua vida; Por fim, pegue as outras 3 sementes restantes e jogue para trás pedindo por prosperidade. Lembre-se que estamos na lua minguante e não devemos fazer rituais mais longos para pedidos maiores.

