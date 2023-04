Canela para o começo do mês - Foto: Canva/Pixabay

Oração da canela do dia primeiro do mês para atrair dinheiro

Além de adicionar um sabor quente a algumas de nossas refeições e receitas favoritas, a canela é usada em várias simpatias e rituais para atrair abundância e prosperidade. Existe, inclusive, a oração da canela.

Por que por que usar a canela | Oração da canela

É difícil dizer por que a canela passou a ser associada à prosperidade e à riqueza, mas nossos ancestrais a consideravam um bom presságio e um prenúncio de boas novas. Ela é considerada um ingrediente que atrai bem-estar financeiro, mais oportunidades e melhores opções de trabalho, além de afastar as energias negativas e ser um ímã para as positivas.

Este tempero maravilhoso tem o poder de atuar tanto no reino físico quanto no espiritual, enviando sua magia para relacionamentos, viagens e sua auto-estima.

Como fazer a oração da canela para atrair dinheiro?

A oração da canela é feita com um simples ritual, que pode ser feito a qualquer momento durante o mês, mas é recomendado no primeiro dia.

Coloque uma pitada de canela em sua mão, do tamanho de uma moeda, e fique do lado de fora da porta da frente. Então repita a seguinte frase com fé: "Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar".

Em seguida, sopre a canela de sua mão. A poeira deve permanecer no chão por pelo menos 24 horas para que dure até o primeiro dia daquele mês.

Esse ritual é uma ótima maneira de limpar a velha energia estagnada e trazer uma nova energia próspera para sua casa.

Outra dica é limpar sua carteira com canela. Certifique-se de remover todos os recibos, lixo ou itens que não sejam dinheiro, moedas ou cartões de débito/crédito. Em seguida, pegue uma pitada de canela e polvilhe sobre sua carteira para atrair riqueza e abundância para você.

Oração a São Cipriano para atrais prosperidade urgente

Além da oração da canela, a reza de São Cipriano tem a reputação de atrair o dinheiro que necessitas para a tua vida, rezando ao Apóstolo dos Pobres!

Pelo poder de São Cipriano, que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham atrás de mim para que eu possa ter conforto, saúde, uma boa vida e ser feliz. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me busquem hoje; Peço isso ao poder de São Cipriano, que assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna cheguem de uma só vez à minha casa, vida, família e negócios. Que os inimigos não nos vejam. Através desta oração a São Cipriano, peço ao neste momento que me apoie para arrecadar dinheiro com urgência. Os meus compromissos inundam-me, ó bom santo, curvo-me perante a tua imagem para te pedir que me dês a graça que anseio, para suportar esta catástrofe financeira. Eu te chamo, o Senhor que é nobre e generoso para que seu poder possa satisfazer minha necessidade urgente, seu dom, seu altruísmo e seu coração bondoso. Oh, aliado do Senhor, tão grande é seu amor pelos pobres que adoramos, sua marca, que minha oração chega até ti. É o meu desejo mais intenso neste dia. Esta imensa preocupação se fechará sobre mim. Querido e abençoado Santo, oferecei-me a esperança e a fé misericordiosa do vosso amor infalível. Ajoelho-me e peço-te que tenhas o máximo de misericórdia possível para que as minhas finanças estejam fin para satisfazer a tua mente perfeita.

