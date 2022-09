Oração da Manhã de hoje para ter paz no domingo, 10/9

Comece o dia com a oração da manhã de hoje, sábado, 10 de setembro, para elevar sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus.

Essas breves orações pela paz não apenas ajudarão você a redescobrir a serenidade, mas também funcionarão como um trampolim para encontrar forças para enfrentar os momentos menos pacíficos de sua vida.

Faça sua Oração do Credo.

Oração da manhã de hoje

Encontrar a paz em sua vida cotidiana muitas vezes pode parecer impossível quando você está enfrentando notícias difíceis em sua própria vida ou em sua comunidade maior. Pensamentos acelerados podem ficar sobrecarregados, fazendo com que momentos mais calmos pareçam poucos e distantes entre si.

Mas ler, ouvir ou recitar uma oração pela paz pode ser uma maneira de encontrar clareza no momento e força para o futuro. E se você segue a fé cristã, há muitas orações que podem ajudá-lo a encontrar paz de espírito. Esteja você passando por um desgosto, se recuperando de uma doença ou lidando com problemas familiares em casa, essas orações sobre a paz o ajudarão a se sentir forte e tranquilo em seu caminho para a cura .

Leia essa Oração da Manhã de hoje para ter um dia de plena paz.

Amoroso Deus, por favor, conceda-me paz de espírito e acalme meu coração perturbado. Minha alma é como um mar turbulento. Não consigo encontrar meu equilíbrio, então tropeço e me preocupo constantemente. Dê-me força e clareza de espírito para encontrar meu propósito e trilhar o caminho que você traçou para mim. Eu confio no seu Deus de Amor e sei que você vai curar esse estresse. Assim como o sol nasce a cada dia contra a escuridão da noite. Por favor, traga-me clareza com a luz de Deus.

Salmos para ler no dia

Salmo 23

O Senhor é o meu pastor. Ele me guia pelas veredas da justiça. não temerei mal algum. habitarei na casa do Senhor para sempre.

Salmo 121

Elevo os meus olhos para os montes; o meu socorro vem do Senhor. Aquele que te guarda não dormirá. O SENHOR te guardará de todo mal.

Salmo 138

Graças te dou, ó SENHOR! Todos os reis da terra te louvarão. Embora eu ande em meio a problemas, você preserva minha vida.

Salmo 62

Minha alma espera somente em Deus. Só ele é minha rocha e minha salvação. Confie nele em todos os momentos, ó povo. O poder e o amor pertencem a Deus.

Salmo 46

Deus é o nosso refúgio. Não temeremos, ainda que a terra ceda. As nações se enfurecem, os reinos caem. “Acalme-se e saiba que eu sou Deus.”

Salmo 117

Louvado seja o Senhor! Pois grande é o seu amor por nós.

Salmo 37

Não tenha inveja dos malfeitores, pois eles murcharão como a grama. Os justos herdarão a terra. O SENHOR é a sua fortaleza.

Salmo 1

Bem-aventurado o homem que não anda com os ímpios, cujo prazer está na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas.

Salmo 40

Esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou do poço. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Meu coração me falha, mas você é minha ajuda.

Por que rezar pela manhã?

O que é tão importante sobre as orações da manhã…?

1) A oração pela manhã é tão importante porque você encontra Deus antes de conhecer o diabo.

2) Você encontra Deus antes de conhecer as circunstâncias da vida.

3) Você fala com Deus antes de falar com muitas pessoas.

4) Você tem comunhão com Deus antes de ter comunhão com outras pessoas.

5) Você ouve notícias do céu antes de receber qualquer notícia de última hora.

6) Você se senta diante de Deus antes de se sentar diante das pessoas.

7) Você se ajoelha diante de Deus antes de se ajoelhar diante dos homens.

8) Você honra a Deus antes de honrar as pessoas.

9) Você entra na Presença Dele antes de entrar na presença das pessoas.

10) Você alimenta seu Espírito antes de alimentar seu corpo.