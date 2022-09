Oração da manhã de hoje para rezar ao acordar, 12 de setembro de 2022

Ao recitar a Oração da Manhã de hoje, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, pedimos o apoio do Sagrado Coração de Jesus no dedicado dia de devoção. Voltamo-nos em oração para agradecer ao Senhor pela instituição da Eucaristia, pela ajuda na consagração do nosso dia ao Sagrado Coração de Jesus e em reparação pelos sacrilégios cometidos contra Deus Pai.

No final da oração da manhã, uma das outras orações da manhã pode ser recitada o Credo s ou a Oração de São Miguel Arcanjo.

Nosso coração está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, e eu me coloco na vontade do Altíssimo.

Que a nossa Oração nos permita semear a paz entre os homens, para sermos exemplo de caridade e solidariedade.

Vamos encontrar um momento de recolhimento interior, agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos todos os dias e nos preparar para fazer nossa bela oração matinal assim que acordarmos para começar nosso dia como bons cristãos.

Oração da manhã de hoje, 12 de setembro de 2022

Faça a oração da manhã de hoje para começar o dia em paz.

Senhor, rogai por mim e por todos os que estão perto de mim, ensina-nos a ter uma fé firme e intercede por nós junto à Luz de Deus. Ajude-nos, Senhor, a dar paz aos que sofrem com ódio e a levar a violência dos pacíficos aos líderes do mundo. Senhor, dá-me a força para afastar o mal que se esconde nas sombras do Espírito, porque só tu, Senhor, iluminas nossas mentes. Graças ao Sagrado Coração de Jesus e seu apoio espero poder dormir em paz e não temer nenhuma armadilha, que este momento da manhã me aproxime do Altíssimo, que Deus misericordioso sempre reine sobre nós, Santa Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós.

Santo do dia – São Guido

Hoje, 12 de setembro, rezamos a São Guido, um peregrino que chegou até Jerusalém.