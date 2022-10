Oração da manhã de hoje para rezar ao acordar, 13 de outubro de 2022

Procurando uma oração Oração da Manhã de hoje, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, positiva para começar seu dia feliz e certo?

As orações são poderosas. Seja qual for sua religião, uma simples oração pode mudar a maneira como você vê as coisas. Pode lhe dar a força necessária para superar os desafios e as adversidades da vida.

No final da oração da manhã, uma das outras orações da manhã pode ser recitada o Credo s ou a Oração de São Miguel Arcanjo.

Que a nossa Oração nos permita semear a paz entre os homens, para sermos exemplo de caridade e solidariedade.

Vamos encontrar um momento de recolhimento interior, agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos todos os dias e nos preparar para fazer nossa bela oração matinal assim que acordarmos para começar nosso dia como bons cristãos.

Oração da manhã de hoje, 13 de outubro de 2022

Faça a oração da manhã de hoje para começar o dia em paz.

Querido Deus, por favor, dê-me força quando estou fraco, amor quando me sinto abandonado, coragem quando estou com medo, sabedoria quando me sinto tolo, conforto quando estou sozinho, esperança quando me sinto rejeitado e paz quando estou perturbado. Gracioso Deus, a única fonte de vida e saúde: Ajuda-me, conforta-me e alivia-me, e dá o Teu poder de cura àqueles que ministram às minhas necessidades; que minha fraqueza se transforme em força e confiança em seu cuidado amoroso; por amor de Jesus Cristo. Amém.

Santo do dia – Santo Eduardo

Hoje, 13 de outubro, rezamos a Santo Eduardo, que foi canonizado em 1161 e é considerado santo pela Igreja Católica Romana. O santo é padroeiro dos reis, casamentos difíceis e cônjuges.