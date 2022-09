Oração da Manhã de hoje para ter paz na quinta-feira, 8/9

Comece o dia com a oração da manhã de hoje, quinta-feira, 8 de setembro, para elevar sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias.

Faça sua Oração do Credo.

Leia essa Oração da Manhã de hoje para ter um dia de plena paz.

Obrigado, Senhor, por Tuas bênçãos esta semana. Conceda-me força e energia para passar por esta abençoada manhã de quinta-feira, enquanto busco Sua face, Seu conforto, Seu descanso. Mantenha-me seguramente envolto em Seus braços amorosos. Abençoe-me com a sua paz que excede todo o entendimento.

Ao me levantar para enfrentar este dia, conceda-me alegria no local de trabalho, paz em meu coração e proteção ao longo do dia . Encha-me com sua palavra e deixe sua luz gloriosa brilhar através de mim.

Amém.