Oração da manhã de sábado para começar o dia com gratidão

A oração da manhã para começar cada dia alinha nosso coração e mente em ação de graças, humildade e amor a Deus! Precisa de uma oração diária em sua vida? Navegue nesta coleção de orações para encontrar uma que você possa usar todas as manhãs.

Qual a oração da manhã de sábado?

A oração da manhã é para orientar nossos corações e mentes para Deus quando começamos nosso dia. Ao orar quando acordamos, atendemos ao ensino de Jesus em Mateus 6:33: ” Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”

Senhor, que nada me separe de Ti hoje. Ensina-me a escolher apenas o Teu caminho hoje, para que cada passo me leve para mais perto de Ti. Ajude-me a andar pela Palavra e não pelos meus sentimentos. Ajude-me a manter meu coração puro e indiviso. Proteja-me de meus próprios pensamentos, palavras e ações descuidadas. E evite que eu me distraia com MEUS desejos, vontades e pensamentos sobre como as coisas deveriam ser. Amém.

Salmo da manhã

“Deixe-me ouvir de manhã o seu amor inabalável, pois em você eu confio. Faça-me saber o caminho que devo seguir, pois a você elevo minha alma.” ~ Salmo 143:8

O que fazemos de manhã tem um impacto significativo em nossa perspectiva e humor durante o resto do dia. Começar nossas manhãs com oração nos permite viver com fé e serenidade na graça de Deus. Orar por gratidão e humildade nos ajuda a manter a virtude em nossas tarefas e interações diárias.

É comum ficarmos distraídos, frustrados ou com pressa, principalmente pela manhã, mas orar a Deus ao acordar nos dá paz para nos aproximarmos melhor a cada dia. Somos muito mais resistentes à tentação de pecar quando começamos cada dia buscando a graça e a misericórdia de Deus!

