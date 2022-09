Oração da Manhã hoje para ter um dia protegido (6/9)

Procurando maneiras de começar o dia com a oração da manhã hoje, 6 de setembro, que elevarão sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias.

Faça sua Oração do Credo.

Oração da manhã hoje

Senhor, eu oro nesta manhã para que você me dê forças para suportar os momentos da minha vida que são cheios de sofrimento e dor. Ajude-me a lembrar que, embora eu possa chorar e lamentar por um momento, sua alegria me encontrará pela manhã.

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Salmo do dia

Pois sua raiva dura apenas um momento, mas seu favor dura uma vida inteira; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. – Salmo 30:5

Esta passagem nos dá esperança porque nos lembra que as circunstâncias difíceis que enfrentamos em nossas vidas são temporárias. Podemos chorar e chorar durante as “horas da meia-noite” de nossa turbulência e dor, mas podemos esperar um momento em que experimentaremos alegria “pela manhã”. Seja qual for o momento de dificuldade que você está passando, confie que o Senhor o confortará com sua alegria pela manhã!

Por que rezar pela manhã?

O que é tão importante sobre as orações da manhã…?

1) A oração pela manhã é tão importante porque você encontra Deus antes de conhecer o diabo.

2) Você encontra Deus antes de conhecer as circunstâncias da vida.

3) Você fala com Deus antes de falar com muitas pessoas.

4) Você tem comunhão com Deus antes de ter comunhão com outras pessoas.

5) Você ouve notícias do céu antes de receber qualquer notícia de última hora.

6) Você se senta diante de Deus antes de se sentar diante das pessoas.

7) Você se ajoelha diante de Deus antes de se ajoelhar diante dos homens.

8) Você honra a Deus antes de honrar as pessoas.

9) Você entra na Presença Dele antes de entrar na presença das pessoas.

10) Você alimenta seu Espírito antes de alimentar seu corpo.