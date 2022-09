Aprenda a poderosa oração de Cosme e Damião para cura

A festa de São Cosme e Damião é celebrada nos dias 26 e 27 de setembro; enquanto você pode rezar esta oração de Cosme e Damião para cura em qualquer época do ano, faça seu pedido aos irmãos. Recorra aos santos sempre que estivermos afligidos, como diz a oração, por “doenças espirituais e corporais”.

Nesta oração de Cosme e Damião para cura, reconhecemos que sua habilidade não veio por meio de seus próprios artifícios, mas por meio de sua confiança em Cristo. E, enquanto pedimos a cura física para nós e para os outros, reconhecemos que a maior necessidade de cura é espiritual, e buscamos a intercessão dos Santos Cosme e Damião para a renovação de nossas almas também.

Ó Santos Cosme e Damião, nós vos honramos e veneramos com toda a humildade e afeto interior dos nossos corações.

Nós vos invocamos, gloriosos mártires de Jesus Cristo, que durante a vida exerceram a arte de curar com admirável caridade e sacrifício, curando os incuráveis ​​e ministrando as doenças perigosas, não tanto com a ajuda da medicina e habilidade, mas pela invocação do todo poderoso Nome de Jesus Cristo.

Agora que você é mais poderoso no céu, graciosamente conceda seu olhar misericordioso sobre nós almas miseráveis ​​e aflitas; e à vista dos muitos males que nos oprimem, das muitas doenças espirituais e corporais que nos cercam, apressai o vosso socorro. Ajude-nos, rogamos, em toda aflição.

Não pedimos apenas por nós mesmos, mas por todos os nossos parentes, famílias, amigos e inimigos, para que, restabelecidos a saúde da alma e do corpo, possamos dar glória a Deus e honra a vós, nossos santos protetores. Amém.