Oração de São Bento tradicional e poderosa contra o mal

Rezar a Oração de São Bento ainda hoje é fonte de abundantes graças: ele é o santo padroeiro da Europa, monges e estudantes, mas também é conhecido como o santo padroeiro dos exorcismos, bem como por sua poderosa intercessão e proteção. É sempre uma boa ideia recorrer a ele para proteção.

Acreditamos que a oração nos aproxima de Deus e uns dos outros. Oramos por nós mesmos e pelas necessidades dos outros ao redor do mundo.

Aqui a Oração de São Bento São Bento para proteção.

Poderosa Oração de São Bento contra o mau

Leia essa Oração de São Bento para ter um dia e com a máxima proteção divina.

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos! Rogai por nós abençoado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Oração para obter uma graça

Oh! Bom Jesus, verdadeiro Filho de Deus e de Maria Virgem, que com tua Paixão e Morte nos liberou da escravidão do demônio, e mediante os prodigios da Cruz glorificou o teu servo Bento concedendo-lhe um poder ilimitado sobre a potestade infernal, concede-nos, suplicamos, mediante a intercessão deste Santo, a vitória na luta assídua que mantemos não somente contra o demônio, nosso principal inimigo, mas também contra as perversas doutrinas e os exemplos de vida escandalosa, especialmente com o falar obceno e com o vestir imodesto, com os quais os homens de má vontade procuram nos danejar na alma e no corpo.

São Bento, nosso especial protetor, reza por nós e impetra-nos da Jesus as graças especiais necessárias à nossa alma e ao corpo.

– Pai, Ave, Glória

Oração de São Bento para ajuda

Oh! Santo Pai Bento, ajuda daqueles que te procuram: acolhe-me na tua proteção; defendi-me da tudo aquilo que insídia a minha vida; obtém-me a graça do arrependimento de coração e da verdadeira conversão para reparar as culpas cometidas, louvar e glorificar Deus todos os dias da minha vida.

Homem segundo o coração de Deus recorda-te de mim para com o Altíssimo porque, perdoados os meus pecados, me faça estável no bem; não permita que me separe Dele, me acolhe no coro dos eleitos, junto a ti e a todos os santos que te seguiram na eterna beatitude. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de S. Bento, da irmã, da virgem Escolástica e de todos os santos monjes renova em mim o teu Santo Espirito; doa-me força contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos.

Aumenta em mim o amor à castidade, o desejo da pobreza, o ardor na obediência, a humilde fidelidade na observação da vida cristã. Confortado da ti e ajudado pela caridade dos irmãos, possa eu servir-te alegremente e alcançar vitorioso à patria celeste junto com todos os santos. Por Cristo Nosso Senhor.

Amen.

Oração de São Bento para proteção pessoal

“Querido São Bento, agradeço a Deus por derramar sobre você a graça de amá-lo acima de tudo e estabelecer uma regra monástica que ajudou tantos de seus filhos a viver uma vida plena e santa.

Por meio da cruz de Jesus Cristo, peço-lhe que interceda para que Deus proteja a mim, meus entes queridos, minha casa, propriedade, bens e local de trabalho hoje e sempre por sua santa bênção, para que nunca nos separemos de Jesus, Maria, e a companhia de todos os bem-aventurados. Por sua intercessão, possamos ser libertos da tentação, opressão espiritual, males físicos e doenças. Proteja-nos do abuso de drogas e álcool, impureza e imoralidade, companheiros censuráveis ​​e atitudes negativas. Em nome de Jesus.

Sobre São Bento

São Bento nasceu em Nursia, Itália, por volta de 500 dC. Nascido em uma família rica, ele foi enviado a Roma para terminar seus estudos, mas deixou Roma antes de terminar por causa da pecaminosidade da cidade. Ele se tornou um eremita sob o monge, Romanus. Alguns monges procuraram São Bento para viver de acordo com seus costumes, mas ele advertiu os monges que seria muito rigoroso para eles. Eles insistiram e, uma vez que descobriram que Benedict estava certo, decidiram envenená-lo. Quando São Bento abençoou o vinho envenenado que lhe ofereceram, o copo estilhaçou-se, salvando-lhe a vida.

Bento os deixou e estabeleceu doze mosteiros. Foi para o seu mosteiro em Monte Cassino que escreveu a Regra pela qual é conhecido. A Regra, baseada nos escritos dos santos e na tradição existente do monaquismo cristão, fornece orientação sobre como viver a vida monástica na prática. Ele designa tempo suficiente para oração diária e meditação, trabalho manual, lazer e sono. Ele fornece instruções sobre espiritualidade (por exemplo, obediência, humildade), práticas da vida diária (por exemplo, como se vestir, quanta comida comer nas refeições) e detalhes sobre como administrar um mosteiro (por exemplo, como receber convidados e lidar com comportamento dos monges).

São Gregório escreveu uma biografia sobre São Bento, e é assim que conhecemos alguns detalhes sobre sua vida (embora não esteja escrito de uma maneira que pensaríamos como uma biografia). Ele o escreveu principalmente para inspirar as pessoas em um momento em que havia conflito político e conflito na Igreja, para que pudessem reconhecer melhor que Deus ainda estava trabalhando por meio de Seu povo. Que ainda levante nossos espíritos saber que existem Bentos no mundo ainda hoje, que nos mostram que Deus ainda está conosco em todas as épocas da história.