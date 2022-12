8 de dezembro é feriado? Veja a cidades que celebram o dia

No dia 8 de dezembro, Nossa Senhora Imaculada Conceição é homenageada por causa de sua importância para os católicos. Ela é considera a padroeira do Exército Brasileiro, cujos soldados começaram a devoção à santa durante a Guerra do Paraguai, e também de muitas cidades brasileiras. Quem pretende viajar antes das festas quer saber se o dia 8 de dezembro é feriado em todo o país ou apenas nessas localidades?

8 de dezembro é feriado em todo o Brasil?

No dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é padroeira de muitas cidades brasileiras e do Exército, há quem ainda tenha dúvidas sobre se a data é considerada um feriado nacional ou não. Apesar da importância dessa santa para o catolicismo, 8 de dezembro não é feriado nacional, mas apenas nas localidades que adotaram a santa como padroeira.

A lista é grande e nela constam capitais como Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Teresina, por exemplo. Já no Amazonas e no Maranhão, o feriado é estadual.

Outras cidades importantes, muitas localizadas no interior de São Paulo, também adotam a pausa municipal, como é o caso de Diadema, Campinas, Franca e São José do Rio Preto. Nesses locais, o movimento nos aeroportos e rodoviárias pode ser grande, já que 8 de dezembro é quinta-feira e pode ser um feriado prolongado.

Por que 8 de dezembro é feriado em algumas cidades?

A Nossa Senhora Imaculada Conceição, homenageada do dia 8 de dezembro, data em que é feriado em algumas cidades, foi definida como dogma católico no dia 8 de dezembro de 1854. O catolicismo considera que isso é apoiado pela Bíblia e pelos escritos de padres importantes. A Imaculada Conceição é completamente livre de pecados, segundo os fiéis e, por isso, é tão significativa para a Igreja Católica. Ela é padroeira de algumas cidades e estados e, por isso, é feriado nesses locais.

Regras do feriado

Nas cidades e estados em que 8 o dia de dezembro é considerado feriado, o funcionamento de alguns serviços pode sofrer alterações. Normalmente, bancos, correios, empresas e lojas do comércio costumam fechar nos feriados. No entanto, no restante do país, as atividades seguem sem mudanças nos horários de funcionamento.

+ Quando será o próximo feriado nacional

Carnaval e Consciência Negra ainda causam confusão

Embora praticamente todo o Brasil pare na terça-feira de Carnaval, a data não é considerada um feriado nacional. Em 2022, a folia será no dia 21 de fevereiro, mas é ponto facultativo. Isso significa que, neste dia, a jornada de trabalho é opcional e quem define se vai funcionar ou não é a própria empresa.

Já o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro e que também causa confusão por ser feriado em boa parte do país, está no calendário desde 2011. A data já foi aprovada como feriado nacional pelo Senado. O PSL 482/2017 ainda não foi votado pela Câmara dos Deputados, mas, caso isso ocorra, dia 20 de novembro pode vir a ser o 9° feriado nacional previsto em lei.

Além do Carnaval e da Consciência Negra, o Dia do Comércio (17 de outubro) pode causar alterações no funcionamento de lojas de rua e shopping centers, já que, em muitas cidades, isso é permitido. No entanto, essa data não é um feriado oficial presente no calendário nacional.

A Constituição Federal prevê que os estados e municípios brasileiros podem adotar datas como feriados por meio de leis locais. No Distrito Federal, por exemplo, o dia 30 de novembro é o Dia do Evangélico e é feriado. Já em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, celebrada no dia 9 de julho, é considerada feriado em todos os municípios do Estado.

As vésperas do Natal e do Ano Novo, 24 e 31 de dezembro, respectivamente, são pontos facultativos. Isso significa que a jornada de trabalho deverá ser definida pelo empregador, em acordo individual ou coletivo. O recesso de fim de ano, que normalmente é adotado entre o Natal e o Ano Novo, não é obrigatório, mas é adotado em muitas empresas brasileiras.