Oração de Páscoa para celebrar este dia sagrado

A Páscoa é neste domingo e estamos ansiosos para ver as crianças se iluminarem quando descobrirem seus ovos de chocolate. No entanto, para os cristãos, a Páscoa é realmente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E talvez não haja melhor maneira de realizar a celebração da família do que fazer uma oração de Páscoa com toda sua fé.

Use a Oração de Páscoa para dar graças e glória a Jesus Cristo! Nosso Senhor morreu na cruz para purificar nossos pecados e ressuscitou dos mortos para que possamos ter a vida eterna por meio dele. Essas orações para a Páscoa podem ser usadas na mesa do jantar de domingo ou para iniciar o culto na igreja como um chamado à adoração.

Fazer a Oração de Páscoa

Bom e misericordioso Deus,

Nosso mais glorioso Criador,

Nós te louvamos por uma vida ainda maior sinal de vida nova: a ressurreição de vosso Filho,

Nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos especialmente neste tempo.

A tristeza e o desespero de sua morte deram lugar à brilhante promessa da imortalidade.

Pois a Ressurreição é a nossa garantia de que a justiça triunfará sobre a traição, a Luz vencerá as trevas e o amor vencerá a morte.

Nós te louvamos neste tempo pascal. Mude nossas vidas, mude nossos corações para sermos mensageiros da alegria e da esperança pascal.

Fazemos nossa Oração de Páscoa por Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado para sempre. Amém.

Oração de Páscoa da manhã

Antes das cestas, da caça aos ovos e da correria para chegar à missa, a manhã pode ser uma ótima oportunidade para se aproximar de Deus com uma simples oração para começar o dia. Use estas palavras simples para oferecer um momento de silêncio a Deus antes que as festividades da Páscoa comecem para valer.

Ao começarmos este dia celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, rogamos, ó Pai Celestial, que o Senhor esteja perto de nós e continue a nos guiar até que nos juntemos à celebração sem fim no céu. Em Teu nome oramos. Amém.

A Oração Pascal de Santo Hipólito

Cristo Ressuscitou: O mundo abaixo jaz desolado

Cristo Ressuscitou: Os espíritos do mal caíram

Cristo Ressuscitou: Os anjos de Deus estão regozijando-se

Cristo Ressuscitou: Os túmulos dos mortos estão vazios

Cristo ressuscitou de fato dentre os mortos,

o primeiro dos que dormem,

glória e poder são dele para todo o sempre.

- São Hipólito de Roma

