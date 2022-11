8 poderosas orações para Deus abençoar a vida financeira

Aqui estão as orações pelas finanças que podem ajudá-lo a alinhar seu coração e suas práticas financeiras com a perfeita vontade de Deus.

Lidar com dificuldades financeiras pode deixá-lo cansado e estressado. Essas poderosas orações milagrosas por ajuda financeira de Deus irão encorajá-lo em sua fé e andar com Cristo.

Poderosas orações para superar problemas financeiros

Se os medos financeiros dominarem seus pensamentos, anime-se! Jesus não é apenas o Deus da nossa salvação. Ele é nosso Jeová-Jireh — nosso provedor, guia e ajuda sempre presente, e Ele deseja nos levar a níveis mais profundos de liberdade em todas as áreas, incluindo nossas finanças.

Abundância para Oração de Inadequação | orações para Deus abençoar a vida financeira

Deus Todo-Poderoso, estou desamparado diante de minhas circunstâncias financeiras. Eu peço Sua abundância para superar minha situação. Venha com seu grande poder e me tire desses problemas. Ensina-me o que fazer. Ouça minha oração, meu Senhor, e responda com Seu poder milagroso. Eu não quero apenas sobreviver; Eu quero ter uma vitória surpreendente para a Tua glória e honra. Que essas dívidas se desfaçam. Eu te louvo, meu Provedor, por cumprir tuas promessas. Amém.

Oração para acalmar a ansiedade financeira

Pai Celestial, sei que não devo ficar ansioso por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar meus pedidos a Ti. Pai, apresento minhas finanças diante de Ti e oro por um milagre financeiro em minha vida. Eu oro por um aumento na riqueza e uma diminuição nas perdas. Eu escolho deixar de lado a ansiedade e a depressão que a falta de finanças me causou. Amém.

Oração para Eliminar Dívidas | orações para Deus abençoar a vida financeira

Incrível Deus, eu oro contra a dívida financeira agora. Rezo para que eu não deva nada a ninguém – exceto minha obrigação de amar os outros. Se eu amo o meu próximo, cumprirei os requisitos da Tua lei. Eu oro contra a opressão financeira e, em vez disso, declaro prosperidade financeira. Amém.

Transforme minha situação desesperadora em torno da oração

Senhor, meu Libertador, minha situação financeira é esmagadora. Fico ansioso e com medo quando penso no que pode acontecer se eu não experimentar um milagre. Ouça meu clamor por ajuda e me responda em Sua graça e compaixão. Transforme minha situação desesperadora. Ajude-me a ver o caminho para vencer esses problemas. Capacite-me a prosperar economicamente, apesar de tudo parecer terrível agora. Guia-me pelo Teu Espírito Santo nos passos que preciso dar para a liberdade financeira. Amém.

Oração Levanta-me | orações para Deus abençoar a vida financeira

Deus de toda graça, aproximo-me do Teu trono em profundo desespero. Eu gostaria de poder voar para longe desses problemas, mas sei que devo enfrentá-los de frente. Em Seu poder, posso alcançar a vitória sobre este desastre econômico. Tira-me das minhas dívidas e coloca-me numa posição financeira elevada. Faça-me mais que um vencedor nesta batalha. Tu és meu Deus eterno e soberano, e eu lhe agradeço por responder minha oração e acalmar esta tempestade. Amém.

Promessas de Oração de Libertação

Fiel Pai, trago a Ti minhas dificuldades financeiras, sabendo que Tu suprirás minhas necessidades. O Senhor não vai permitir que eu afunde abaixo dessas ondas furiosas. Eu confio em ti para me resgatar desta situação. Sinto-me incomodado com todas essas contas que precisam ser pagas, mas coloco minha confiança inabalável em Seu poder de salvar. Eu Te agradeço por Tuas promessas de libertação. Não preciso temer porque minha esperança está em Ti. Eu te louvo, meu operador de milagres. Amém.

Oração por Bênçãos Abundantes

Deus Justo, eu Te agradeço por quem Tu és. Eu Te agradeço por ser o Deus da Abundância porque sei que meu milagre financeiro virá pelo Teu poder divino. Tu és capaz de me abençoar abundantemente, para que em todas as coisas e em todos os momentos, tendo tudo o que eu preciso, eu prospere em toda boa obra. Sei que minhas finanças prosperarão em Suas mãos, sei que terei sucesso em tudo que fizer. Um homem.

Oração de esperança | orações para Deus abençoar a vida financeira

Senhor, minha Glória e Força, Tu conheces todos os meus problemas e lágrimas. Eu me ajoelho diante de Ti agora, na certeza de que meus desesperados problemas financeiros vão retroceder. Agradeço-Te por vires ao meu lado agora, pois meus próprios esforços são inúteis. Estenda seu braço de poder e me tire deste poço. Eu Te agradeço por Tua força em minha fraqueza. Eu te louvo, Deus poderoso, porque Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que eu poderia pedir ou pensar. Amém.

Salmos poderosos para orar por uma bênção financeira

Os Salmos mais poderosos para um avanço financeiro a seguir são promessas poderosas de Deus. Ore sobre sua situação atual com a mais pura das intenções.

Salmo 112:3 - “Riquezas e riquezas estão nas suas casas, e a sua justiça dura para sempre.”

Salmo 34:10 - “Os leões podem ficar fracos e famintos, mas aqueles que buscam o Senhor de nada faltarão.”

Procuro a tua face, Senhor, todo o dia. Obrigado pela grande promessa de que nada me faltará!

Salmo 1:3 “O [justo] é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação e cujas folhas não murcham; tudo o que eles fazem prospera.”

Salmo 118:25 - “Senhor, salve-nos! Senhor, conceda-nos o sucesso!”

