Salve rainha: oração completa para rezar todos os dias

Salve Rainha é uma das orações em homenagem à Maria, mãe de Jesus Cristo. Esse texto religioso envolve o contexto de reconhecimento dos fiéis como filhos do Salvador, e também preces para que não possam desviar do caminho de salvação. Assim, o objetivo dessa oração é aproximar as pessoas de Nossa Senhora.

A origem desta oração não é clara, mas foi definida em sua forma atual na Abadia de Cluny no século 12 e tem sido amplamente usada na liturgia católica desde aquela época. É comumente dito após a conclusão do rosário . Liturgicamente, é um dos quatro hinos marianos recitados depois do ofício de compline . Abaixo é apresentado o inglês seguido do latim original.

Para que serve salve rainha

Quando louvamos as virtudes de Nossa Senhora, reconhecemos o que Deus fez em sua vida e através dela, tudo baseado em passagens bíblicas. Assim, proclama-se que ela é mãe da misericórdia, por exemplo, quando lemos e meditamos a visitação de Maria à sua prima Isabel ( Lc 1,39-45), e sua intervenção nas Bodas de Caná ( Jo 2,1-12).

O que se fala antes desta oração?

Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos, agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha:

Oração Salve Rainha

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente ! ó piedosa ! ó doce sempre Virgem Maria! V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

Rezemos. Ó Deus, cujo Filho unigênito, por sua vida, morte e ressurreição, comprou para nós as recompensas da vida eterna, concede, nós Te suplicamos, que meditando sobre estes mistérios do santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, nós pode imitar o que eles contêm, e obter o que eles prometem, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.

