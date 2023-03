Oração de São José para conseguir emprego em 2023 urgente

Para quem busca emprego, rezar a oração de São José é apenas uma forma de pedir a bênção dos céus. Procure a ajuda deste grande santo para carregar a cruz vexatória e às vezes bastante amarga de estar desempregado, lembrando-se sempre de que você tem grande valor aos olhos de Deus, não importa qual seja a sua situação.

Também temos a novena de São José. Nunca se esqueça também que seu Filho adotivo, nosso Senhor, estava destinado a morrer para que cada um de nós pudesse ter a Vida Eterna, inclusive você .

Poderosa oração de São José para o Emprego

Querido São José, o senhor mesmo já se deparou com a responsabilidade de prover as necessidades da vida de Jesus e Maria. Olhe para mim com compaixão paternal em minha ansiedade com minha atual incapacidade de sustentar minha família. Por favor, ajude-me a encontrar um emprego remunerado muito em breve, para que este grande fardo de preocupação seja tirado do meu coração e eu possa em breve prover para aqueles que Deus confiou aos meus cuidados. Ajuda-me a guardar-me do desânimo, para que eu saia desta prova espiritualmente enriquecido e com maiores bênçãos de Deus. Amém.

Rezar para conseguir um trabalho

Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão pronta diante do trono de Deus, coloco em ti todos os meus interesses e desejos. Por favor, ajude-me com sua poderosa intercessão e obtenha para mim de seu Divino Filho todas as bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo, Nosso Senhor, para que eu possa encontrar um emprego em breve e poder sustentar minha família. Ó São José, não me canso de orar a ti, e de pensar no menino Jesus adormecido em teus braços. Peça a ajuda de Jesus em minha busca de emprego. Ó São José, ouve minhas orações e obtém minhas petições. Ó São José, rogai por mim.

História de São José

Pouco se sabe sobre o pai adotivo de Nosso Senhor nas Escrituras, fora o fato de que, como um “homem justo” (Mt 1:19), ele demonstrou a honrosa intenção quando descobriu que Maria estava grávida de Jesus para se divorciar dela discretamente (para “ guardá-la em particular” como lemos nos textos tradicionais) e não expô-la à vergonha e à possibilidade muito real de morte por apedrejamento por adultério!

Felizmente, isso se tornou um problema quando um anjo o informou que ela estava carregando nosso Senhor por meio do Espírito Santo para que pudéssemos ser salvos de nossos pecados (Mt 1:20). Foi a São José a quem um anjo deu o aviso para fugir para o Egito com sua esposa e o Menino Jesus, para que nosso Senhor não fosse assassinado pelos asseclas do invejoso rei Herodes (Mt 2:13-16).

São José é visto na Sagrada Tradição e nestes exemplos da Escritura como um homem bom e honrado, um humilde carpinteiro dedicado à sua Sagrada Família, à nossa Mãe Santíssima e ao seu filho adotivo Jesus. Ele faleceu quando Jesus era jovem, antes de Nosso Senhor iniciar Seu ministério terreno.

São José é conhecido como o santo padroeiro de inúmeras pessoas e profissões, incluindo nascituros, pais, imigrantes, trabalhadores, carpinteiros e engenheiros civis, para citar apenas alguns. Ele também é o santo padroeiro contra a dúvida e a hesitação e da morte feliz. No século XIX, o Beato Papa Pio IX proclamou São José Patrono e Protetor da Igreja Universal.

Veja também:

Oração de São Bento tradicional e poderosa contra o mal