Aprenda a Oração de São José para proteção da família

O dia 19 de março é dedicado a São José, padroeiro das famílias e dos trabalhadores. Homem encarregado de criar o Filho de Deus e e esposo de Maria, viveu uma vida de grande humildade e devoção à sua Sagrada Família. Aprenda a oração de São José para proteger sua casa e que você ama.

São José era um trabalhador manual comum, embora descendesse da casa real de David. Nos desígnios da Providência, ele estava destinado a se tornar o esposo da Mãe de Deus. Seu alto privilégio é expresso em uma única frase: “Pai adotivo de Jesus”. Sobre ele, a Sagrada Escritura pouco mais tem a dizer do que ser um homem justo – uma expressão que indica com que fidelidade ele cumpriu sua grande confiança em proteger e guardar os maiores tesouros de Deus na terra, Jesus e Maria.

Sobre a morte de São José, a Bíblia nada nos diz. Há indícios, no entanto, de que ele morreu antes do início da vida pública de Cristo. Sua morte foi a mais bela que alguém poderia ter, nos braços de Jesus e Maria. Humilde e desconhecido, ele passou seus anos em Nazaré, silencioso e quase esquecido que permaneceu em segundo plano ao longo dos séculos da história da Igreja. Somente em tempos mais recentes ele recebeu maior honra.

A veneração litúrgica de São José começou no século XV, promovida pelos Santos. Brigida da Suécia e Bernadine de Siena. Santa Teresa também fez muito para promover seu culto. O dia 19 de março foi dedicado a ele após decreto do papa Gregório XV no ano de 1621.

Aprenda a novena de São José aqui.

Oração de São José

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança.

Oh, São José, pai adotivo de Jesus, puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao mesmo Jesus, o Filho de Deus, que nós, sendo defendidos pela força de sua graça e lutando fielmente na vida, pode ser coroado por Ele na hora da morte. Amém.

Oração de São José para pedir emprego

Oh! meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.

Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.

Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antonio.

Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no Domingo da ressurreição.

Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem prespectiva de um novo dia para minha família.

Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar essa devoção.

Por Cristo Senhor Nosso. Amém.

Leia um texto da Bíblia. Mt.2, 13-23 e reze uma Ave-Maria e um Pai-Nosso

Ladainha de São José

Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, tende piedade de nós.

R. Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, ouvi-nos.

R. Jesus Cristo, atendei-nos.

Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo,

Deus Espírito Santo,

Santíssima Trindade, que sois um só Deus,

Santa Maria, rogai por nós.

São José,

Ilustre filho de David,

Luz dos Patriarcas,

Esposo da Mãe de Deus,

Casto guarda da Virgem,

Sustentador do Filho de Deus,

Zeloso defensor de Jesus Cristo,

Chefe da Sagrada Família,

José justíssimo,

José castíssimo,

José prudentíssimo,

José fortíssimo,

José obedientíssimo,

José fidelíssimo,

Espelho de paciência,

Amante da pobreza,

Modelo dos operários,

Honra da vida de família,

Guarda das virgens,

Sustentáculo das famílias,

Alívio dos miseráveis,

Esperança dos doentes,

Patrono dos moribundos,

Terror dos demônios,

Protetor da Santa Igreja,

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,

R. perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,

R. atendei-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,

R. tende piedade de nós.

V. Ele constituiu-o senhor da sua casa.

R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens.

Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima; concedei-nos, Vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no Céu, aquele que veneramos na Terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.