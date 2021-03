Oração do anjo da guarda para proteção poderosa

Os anjos da guarda são guias espirituais que podem ajudá-lo a navegar em aventuras reais aqui na Terra. Pense neles como treinadores divinos da vida. Depois que você começar a conhecer seus anjos da guarda, será muito mais fácil sentir sua presença e reconhecer quando eles lhe enviam orientação. A melhor maneira de conhecê-los é simplesmente interagindo com eles. Aqui está a oração do anjo da guarda para proteção:

Os anjos não deixam nenhuma oração sem resposta. … Lembre-se, com os anjos, o amor é sempre a resposta , os anjos nunca respondem ou dão mensagens de ódio ou medo.

Oração do anjo da guarda simples

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém”.

Oração ao nosso anjo da guarda

Anjo enviado por Deus para me guiar,

seja minha luz e caminhe ao meu lado;

seja meu guardião e me proteja;

nos caminhos da vida me dirigem.

Amém.

Anjo de Deus

Anjo de Deus, meu querido guardião,

a quem o amor de Deus me entrega aqui,

este dia (ou noite) esteja ao meu lado,

para iluminar, guardar, governar e guiar.

Amém.

Oração ao Arcanjo São Miguel

Esta oração é comumente dita após o Rosário.

São Miguel, o Arcanjo, nos defende na batalha. Seja nossa proteção contra a maldade e armadilhas do diabo. Que Deus o repreenda, oramos humildemente, e tu, ó Príncipe das hostes celestiais, pelo poder de Deus, lance no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que rondam o mundo buscando a ruína de almas.

Amém.

Como pedir proteção para o anjo da guarda?

Como anjos da guarda, eles são enviados pelo Senhor para ficar ao nosso lado e se tornarem nossos “santos padroeiros pessoais”, orando por nós, protegendo-nos dos terrores das trevas e talvez até estimulando nossas consciências para nos trazer de volta dos perigos espirituais .

Qual é o salmo do meu anjo da guarda?

O que pode ser encontrado a respeito dos anjos da guarda na Bíblia? Os anjos da guarda são agentes divinos de Deus enviados para proteger e ajudar os humanos na Terra em tempos de necessidade. Eles são mencionados em toda a Bíblia, vindo para apoiar o povo de Deus.

Assim, o Salmo 91 é considerado o “Salmo dos Anjos”: “Pois ele ordenará aos seus anjos concernentes a você que o protejam em todos os seus caminhos”.

Se você ainda duvida da existência de anjos da guarda, mas acredita na Bíblia como a autoridade final, deve-se notar que Jesus fez referência aos anjos da guarda em Mateus 18:10. Ele disse uma vez, o que se acredita ser uma referência aos filhos, que “seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus”.