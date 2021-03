Oração do dia para ter paz interior neste domingo (07/03/2021)

Inicie sua semana com a presença de Deus em sua vida, faça a oração do dia, para pedir ao Senhor que derrame paz em sua vida. Pois todos nós passamos por vários momentos de desespero e dificuldade, as vezes nos sentimos sem paz até para descansar. Mas hoje isso mudará, pois através da oração do dia, Deus encherá sua vida de alegria e paz interior. Veja o oração deste domingo:

Oração do dia

Meu amado Senhor, aquele que tem cuidado de mim por todos esses anos, escute as minhas palavras neste momento. Pois quero te pedir que retire toda aflição do meu coração, todo medo e toda preocupação. Tudo isso não tem me causado bem, pois essas coisas retiram a paz que eu também preciso. É por isso que venho a tua presença neste dia, pedir pela sua proteção, pela sua graça e principalmente pela sua paz Senhor. Pois não existe nada no mundo que posso acalmar o meu coração, se não for a sua bondade e a sua misericórdia.

Que o meu domingo e toda a minha semana, seja abençoado pelas suas mãos poderosas. Que onde eu estiver, o teu Espírito Santo esteja comigo me trazendo alegria e ânimo para enfrentar qualquer situação. Mesmo sem merecer rogo a ti que não me desampare e que proteja a minha vida. Como um filho pequeno que necessita da mãe, assim sou eu perante ti Senhor. Totalmente dependente do seu amor, da sua bondade e da sua paz para deitar a cabeça e descansar sem preocupações. Já te agradeço por ouvir a minha oração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém!

Mensagem do dia

“Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia”. Isaías 26:3

O que é oração?

Oração nada mais é do que uma conversa sincera e verdadeira com Deus. Sim! O Senhor escuta a nossa voz, tanto nos momentos de alegria para agradecê-lo, quanto nos momentos de desespero para rogar por ajuda. A palavra de Deus, nos ensina que a oração pode muito em seus efeitos, isso porque aquele que tem fé em Deus, o Senhor se alegra e atende o clamor dos seus filhos. Por isso, quando fores orar, se concentre somente em Deus e abra o seu coração para ele.

