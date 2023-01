Oração no primeiro dia do ano: prece para pedir proteção em 2023

O primeiro dia do ano representa o primeiro dia de um ciclo que está começando e, nesse momento, é hora de pensar em tudo aquilo que queremos para o período de 365 dias que vem pela frente. Para quem tem fé, a dica é fazer uma oração assim que possível, para pedir proteção no ano novo.

É claro que muita gente opta por fazer lista de resoluções, mas ela não precisa ser deixada de lado por causa da oração. Na verdade, para quem acredita, a oração tem o poder de potencializar nossa capacidade de agir em prol daquilo que queremos realizar no ano novo. Mas é importante ter em mente que de nada adianta fazer lista, oração ou acender vela se não fizermos a nossa parte para chegar aonde queremos chegar.

No dia em que o ano começa, o ideal é deixar as frustrações do ano que passou para trás e se livrar de qualquer tristeza ou aborrecimento. Começar o ano novo com boas energias e pensamentos positivos pode ajudar a melhorar as coisas. Quanto à oração, tem quem prefira fazer o tradicional Pai-Nosso e a Ave-Maria, mas também é possível fazer uma oração específica para o ano novo. Vale ressaltar que as orações abaixo podem ser adaptada de acordo com o que você deseja e com suas próprias palavras, se achar melhor.

Oração do dia 1º de janeiro de 2023

Querido Deus, obrigado por seu incrível poder e trabalho em nossas vidas. Obrigado por Sua bondade e por Suas bênçãos sobre nós. Obrigado por Seu grande amor e cuidado. Obrigado por 2023!

Pai, por favor, perdoe-nos quando não lhe agradecemos o suficiente, por quem você é, por tudo que você faz e por tudo que você deu. Ajude-nos a colocar nossos olhos e nossos corações em Ti novamente. Renove nossos espíritos, encha-nos com Sua paz e alegria em Nome de Jesus, Amém.

Pai, mostre-me Seus planos para mim neste ano de 2023. Conceda-me a graça de esperar em ti para saber exatamente o que quer que eu busque este ano.

Oh Senhor, por favor, conceda-me a direção divina de acordo com a Sua vontade e deixe-me trilhar apenas aquele caminho que vós projetou para mim. Não vou perder tempo e minha vida não vai perder este ano em nome de Jesus.

Amém.

Oração para o Anjo da Guarda - proteção

O Anjo da Guarda é nosso protetor particular e, por isso, a oração para pedir proteção pode ser direcionada a ele. Confira:

“Santo Anjo da Guarda que me foste concedido desde o início da minha vida como protetor e companheiro, eu (fale seu nome completo), quero vos dar a minha mão e nunca mais soltar. Peço que em 2023 a proteção de Deus, de Maria, minha Mãe celestial, e de todos os Anjos e Santos seja presença certa todos os dias. Prometo ser fiel aos princípios divinos, cuidar do próximo e de mim e manter os ensinamentos de Jesus em meus pensamentos.

Peço-lhe ainda, Santo Anjo da Guarda, que suas mãos me defendam de ataques e das más energias e que eu seja privado de todos os perigos que possam aparecer em meu caminho. Peço-lhe que guie, ilumine e abençoe a mim e a todas as pessoas que me querem bem. Amém!”

Uma oração pela esperança após um ano difícil

Deus, obrigado por nos ajudar a passar por este ano difícil. Obrigado por nos carregar pela incerteza de águas profundas, pelas chamas das provações e pela dor de duras perdas. Estamos constantemente cientes do quanto precisamos de você, sua graça, sua força, seu poder trabalhando até mesmo nos dias mais difíceis.

Ajude-nos a manter nosso foco primeiro em você nesta temporada. Por favor, perdoe-nos por dar muito tempo e atenção a outras coisas, por olhar para outras pessoas antes de vir primeiro a você. Ajude-nos a refletir novamente sobre o que realmente é o Natal. Obrigado por ter vindo para dar vida nova, paz, esperança e alegria. Obrigado porque seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza.

Ajude-nos a lembrar que o presente de Cristo, Emanuel, é o nosso maior tesouro, não apenas no Natal, mas durante todo o ano. Enche-nos com a tua alegria e a paz do teu Espírito. Direcione nossos corações e mentes para você. Obrigado por seu lembrete de que, tanto nas épocas de celebração quanto nas épocas de quebrantamento, você ainda está conosco. Pois você nunca nos abandona. Obrigado por sua poderosa presença diária em nossas vidas, para que possamos ter certeza de que seu coração está voltado para nós, seus olhos estão sobre nós e seus ouvidos estão abertos às nossas orações. Obrigado por nos cercar com favor como com um escudo, e estamos seguros sob seus cuidados.

Escolhemos nos aproximar de você hoje e mantê-lo em primeiro lugar em nossos corações e vidas. Sem você, certamente falharíamos, mas com você há uma grande esperança. Obrigado por seu poder de cura, obrigado por nos trazer para esta nova temporada que está por vir. Estamos ansiosos por tudo o que você ainda tem reservado. Em nome de Jesus Amém.

Salmo 147 para o ano novo

Para quem gosta de começar o ano novo lendo a Bíblia, a dica é o Salmo 147:

Louvai ao Senhor por Seu poder — Seu entendimento é infinito — Ele envia Seus mandamentos, Sua palavra, Seus estatutos e Seus juízos a Israel.

1 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável; decoroso é o louvor.

2 O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel.

3 Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas.

4 Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes.

5 Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é infinito.

6 O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até a terra.

7 Cantai ao Senhor em ação de graça; cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa.

8 Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes.

9 O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam.

10 Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem.

11 O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.

12 Louva, ó Jerusalém, ao Senhor; louva, ó Sião, ao teu Deus.

13 Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas; abençoou os teus filhos dentro de ti.

14 Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta.

15 O que envia o seu mandamento à terra; a sua palavra corre velozmente.

16 O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza.

17 O que lança o seu gelo em pedaços; quem pode resistir ao seu frio?

18 Manda a sua palavra, e os faz derreter; faz soprar o vento, e correm as águas.

19 Mostra a sua palavra a Jacó; os seus estatutos e os seus juízos, a Israel.

20 Não fez assim a nenhuma outra nação; e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor.