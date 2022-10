Oração para engravidar: 5 orações de fertilidade

Seja você uma mãe de primeira viagem ou uma mãe já com filhos, tentar conceber pode ser uma experiência estressante. Por mais difícil que seja a espera, é muito importante mantermos os olhos no Senhor durante todo esse processo e confiar que Ele tem um plano para nós. Uma maneira de manter o foco em Deus enquanto tenta conceber é através de orações para engravidar.

A oração é nossa ferramenta mais poderosa como cristãos, não apenas porque Deus ouve nossos clamores e nos concede os desejos de nossos corações, mas também porque a oração nos ajuda a ter conforto e paz em momentos de necessidade. Mesmo quando desejamos orar, às vezes é difícil encontrar as palavras certas. Esperamos que essas orações pela fertilidade o ajudem a se aproximar de Deus em oração, mesmo quando você não sabe o que dizer.

Como orar para engravidar?

Se você está orando para conceber ou mesmo para alguém que você ama, você pode estar se perguntando como orar e pelo que você deveria orar especificamente. Quando sentimos que estamos andando por um vale, às vezes vamos a Deus em oração e não temos palavras. Talvez tudo o que possamos oferecer seja um apelo ou as lágrimas que caem tão livremente em tempos incertos.

Querido amigo, Deus vê seu coração mesmo quando você não tem palavras para expressar como se sente. Quando você não encontrar palavras para orar, leia a palavra de Deus e ore sobre sua situação e sua vida. Sua palavra está cheia de promessas que nos encorajarão e nos elevarão, não importa o que estejamos passando.

Sabemos que suas necessidades podem não se parecer exatamente com as necessidades de outra mamãe que está tentando conceber, mas há algumas coisas que todos nós podemos precisar em uma época como esta. Ao orar pela fertilidade, toda mãe ou futura mãe precisa de paz, paciência, conforto, força e encorajamento.

Oração para engravidar

Ó Pai, tu que és o criador de tudo o que existe e o Senhor da vida,

abençoe nossa família e faça nosso amor frutífero

para que possa ser a fonte de uma nova vida.

Ó Jesus, tu que tanto amas as crianças

dizer que somente aqueles que se assemelham a eles entrarão no reino dos céus,

torna-nos disponíveis, gratos e dignos de acolher todos os teus dons,

especialmente o dom da vida.

Ó Espírito Santo, vós que operastes com poder em Maria Santíssima,

para que concebe virginalmente o Verbo Encarnado,

estamos totalmente abertos à sua ação,

para que o amor se torne carne em nós para a Glória de Deus e nossa alegria.

Ó Santa Maria, tu que tiveste o privilégio de ser noiva,

virgem e mãe no contexto da Sagrada Família de Nazaré,

tornar nossos corações obedientes e disponíveis ao plano de Deus para nós,

confiantes na Providência e livres de qualquer medo pelo futuro.

Amém.

Oração a Santa Ana para fertilidade

Ó Senhor, por intercessão

de Santa Ana Mãe de Nossa Senhora,

peço-vos que me acompanheis neste tempo

de gestação da criatura que

quisestes deixar viver no meu ventre.

Obrigado, porque me escolheste

para esta tarefa tão importante:

ser mãe de uma nova criatura

e, assim, colaborar

contigo Criador.

Ó Senhor, por intercessão

de Santa Ana, fazei da criatura que há em mim

um dom que torna

minha família mais unida e uma bênção para todos.

Que a expectativa do nascimento nos ajude a ser

generosos e perseverantes

na fé e na caridade.

Amém.

Oração de esperança para engravidar

Senhor, não sei qual é a tua vontade para mim. Mesmo quando a vida é difícil, eu quero te seguir. Mesmo quando estou decepcionada, acredito que o Senhor é bom e só faz o bem. Peço sua bênção sobre minha vida. Dê-me um destino além dos meus maiores sonhos.

Faça de mim um moldador de vidas, mesmo que eu não esteja moldando um filho meu. Eu confio que qualquer que seja o seu propósito para a minha vida, o seu propósito excederá meus objetivos e aspirações. Deus, usa-me para amar os outros e conduzi-los a ti. E se for sua vontade, por favor, dê-me um filho cujo destino eu também colocarei em suas mãos. Aguardo suas bênçãos. Você é grande e poderoso, e nada é impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, amém.

Oração a Santa Maria Francisca para ter filhos

Santa Maria Francesca comumente lembrada pelo povo como a "Santa Virgem dos estigmas" e é especialmente invocada por mulheres estéreis e gestantes.

Congratulo-vos, ó primeira Virgem Santa da cidade de Nápoles, gloriosa S. Maria Francesca, pelos copiosos favores do céu partilhados convosco; e rogo-vos que multipliqueis sobre mim os efeitos da vossa caridade e protecção, obtendo do Senhor aquela graça que tanto desejo (aqui se pede graça). E para que vos comprometais, com as vossas preces, diante de Deus, para obtê-la(s) para mim, eu adoro, bendigo e agradeço à SS. Trindade por tantas graças que vos deu, especialmente por vos ter, ainda no ventre materno, preanunciado por duas profecias distintas que seríeis Santa; além disso, vos adoráveis a Jesus Sacramento ainda no seio materno, adornada de dons e virtudes sobre-humanas; e honrada por Sua familiaridade e companhia quase toda a vossa vida, adornando-vos com todos os traços de Sua Paixão, e decorando o vosso coração com aquela suprema caridade seráfica para com Deus e o próximo. Eia, pois, ó dileta Esposa de Jesus Cristo, se o vosso Esposo tanto vos amo, fazei-me experimentar os efeitos da vossa proteção agora que estais na Sua presença, para encontrar a paz do meu coração ao alcançar a graça pedida.

3 Glória ao Pai

Rogai por nós, Santa Maria Francisca.

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos

Ó Senhor Deus, Vós quisestes que a Santa Virgem Maria Francisca se conformasse à imagem de vosso Filho crucifixo, concedei-nos, por seus méritos e a sua intercessão, que, transformados na mesma imagem do Crucifixo enquanto estamos na terra, mereçamos ser glorificados com ela no Céu. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.

Invocação a São Gabriel

Anjo Gabriel, eu vos saúdo. Fazei com que meu corpo e espírito acumulem a luz de vossa sabedoria. Fazei com que meu ventre fique protegido em toda a gestação. Anjo Gabriel, fazei com que vossas forças dissolvam os miasmas negativos do meu corpo, transformando-os em luzes cristalinas.

São Gabriel Arcanjo, Arcanjo da Anunciação,

traz-me a graça que tanto desejo,

de dar à luz no meu ventre

esse ser que amará Deus.

São Gabriel, Arcanjo bendito,

anuncia-me a boa nova

que mais desejo ouvir!

Que do meu corpo nasça outro corpo,

que a minha alma dê vida a outra alma

que do meu amor nasça este filho

que Deus me dá!

Obrigada, Arcanjo Gabriel,

pois sei que o meu pedido

está a ser encaminhado e atendido.

Assim seja! Amém.

Versículos para fertilidade

João 16:33: “Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo você terá problemas. Mas tenha coragem! Eu superei o mundo."

Romanos 12:12: “Sede alegres na esperança, pacientes nas tribulações, fiéis na oração.”

Isaías 41:10: “Portanto, não temas, porque estou contigo; não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei; Eu te sustento com a minha destra justa”.

Salmos 127:3: Os filhos são herança do Senhor,

uma recompensa que ele dá.

Reze também:

6 orações católicas poderosas que trazem respostas instantâneas

Aprenda 5 orações poderosas para afastar o mal

Oração de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo