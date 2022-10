Aprenda a oração de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo

Clima de decisão na Libertadores 2022 e para aqueles que querem recorrer ao divino para ajudar o time, a oração de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, é uma das mais procuradas.

Em 28 de outubro, a Igreja Católica celebra a festa de São Judas, também conhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele tenha escrito a Carta de Judas, um dos livros mais curtos da Bíblia, e acredita-se que tenha sido martirizado em Beirute, Líbano, por volta de 65 dC. Ele é tipicamente representado com um porrete ou machado, simbolizando a maneira como ele morreu, bem como com uma chama acima de sua cabeça, que se refere ao Pentecostes.

Oração de São Judas Tadeu

Santíssimo Apóstolo, São Judas, fiel servo e amigo de Jesus, a Igreja vos honra e invoca universalmente, como patrono dos casos difíceis, das coisas quase desesperadas, rogai por mim, estou tão desamparado e sozinho. Interceda a Deus por mim para que Ele traga ajuda visível e rápida onde a ajuda é quase desesperada. Venha em meu auxílio nesta grande necessidade para que eu possa receber a consolação e ajuda do céu em todas as minhas necessidades, tribulações e sofrimentos, particularmente (faça seu pedido aqui) - e que eu possa louvar a Deus com vós e todos os santos para sempre . Prometo, ó Beato São Judas, estar sempre atento a este grande favor que Deus me concedeu e sempre honrá-lo como meu patrono especial e poderoso, e encorajar com gratidão a devoção a vós.

Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós .

Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo nos ouça. Cristo graciosamente nos ouça.

Deus Pai do Céu, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, um só Deus, tende piedade de nós. São Judas, parente de Jesus e Maria, rogai por nós. São Judas, enquanto na terra considerado digno de ver Jesus e Maria, e desfrutar de sua companhia, rogai por nós. São Judas, elevado à dignidade de apóstolo, rogai por nós. São Judas, que teve a honra de ver seu Divino Mestre se humilhar para lavar seus pés, rogai por nós.

No final da oração, recite também o Credo.

De que é São Judas Tadeu o santo padroeiro?

Na Igreja Católica Romana, São Judas Tadeu é conhecido como o santo padroeiro dos casos desesperados e das causas perdidas. No Brasil, o Santo também tem título de padroeiro do Flamengo e a escolha tem algumas versões.

Uma das história sobre a escolha do santo é que o clube de regatas ficou entre 1944 e 1952 sem conquistar nenhuma título. Para tirar a má sorte do período, o padre da da Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, foi até a Sede social do Clube de Regatas do Flamengo na Gávea celebrar uma missa. Coincidência ou não, o time levou o Carioca em 1953, 1954 e 1955.

Com tricampeonato consecutivo não teve jeito, o santo passou a ser conhecido como o padroeiro do Flamengo.

Diz a lenda que São Judas nasceu em uma família judia em Paneas, uma cidade na região da Galiléia da antiga Palestina, a mesma área em que Jesus cresceu. Ele provavelmente falava grego e aramaico, como muitas pessoas naquela área, e ele era um agricultor de profissão. Judas foi descrito por São Mateus (13:55) como sendo um dos "irmãos" de Jesus, provavelmente significando um primo, já que a palavra hebraica para "irmãos" indica uma relação de sangue. Sua mãe, Maria, era referida como prima da mãe de Jesus, Maria, enquanto seu pai, Cléofas, era irmão de São José.