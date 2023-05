Poderosa oração de sexta-feira para começar bem o fim de semana

A prece é considerada a porta de entrada o encontro com Deus, e a maneira pela qual podemos nos conectar melhor com Ele. Faça esta poderosa oração de sexta-feira para agradecer a Deus por Sua presença durante a semana.

Deus deseja ouvir de você e falar com você. Não precisa ser excessivamente formal ou cheio de palavras articuladas; apenas honesto e sincero. O Espírito Santo pode até traduzir suspiros como orações ao Pai! Reservar um tempo diário para simplesmente ficar quieto fará uma mudança notável em sua vida.

Oração de sexta-feira

Aprenda a poderosa oração de sexta-feira:

“Pai, obrigado por esta sexta-feira. Obrigado por nos ajudar em mais uma semana de trabalho e nos trazer para o fim de semana. Senhor, oramos para que este fim de semana seja repleto de descanso, refrigério e momentos de silêncio com o Senhor. Nossas vidas podem parecer tão avassaladoras e confusas, mas sabemos que você está sempre ao nosso lado.

Senhor, obrigado por guiar nosso caminho. Sabemos que você está fazendo 10.000 coisas em nossas vidas, mesmo que estejamos cientes de apenas algumas delas. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o Teu Espírito. Traga-nos um conhecimento mais profundo de Você, para que, mesmo em tempos de adversidade, possamos descansar sabendo que Você está conosco.

Espírito Santo, por favor, lava-nos com o Teu amor. Arrependemo-nos de nossos pecados e oramos pedindo ajuda para melhorar a tempo. Regozijamo-nos porque Tu perdoas e estás cheio de tal graça que nos conduz à liberdade. Nossos tempos e nossos dias estão em Tuas mãos e sabemos que, mesmo na angústia, Tu tens um plano para nosso benefício e para a glorificação do reino. Ajude-nos a confiar em você nesses momentos e a ser preenchidos com uma paz avassaladora.

Obrigado, Senhor, por este lindo dia. Que possamos crescer em Ti, que possamos entrar em abundância em Teu amor.

Em nome de Jesus, amém”.

7 versículos bíblicos encorajadores para sua sexta-feira

1. “ E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. ” ( Romanos 8:28 )

2. “ Seja sempre alegre. Nunca pare de orar. Seja grato em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Não sufoque o Espírito Santo”. ( 1 Tessalonicenses 5:15-19 )

3. “ Então você experimentará a paz de Deus, que excede qualquer coisa que possamos entender. Sua paz guardará seus corações e mentes enquanto vocês vivem em Cristo Jesus”. ( Filipenses 4:7 )

4.“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis”. ( Romanos 8:26 )

5. “ Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. ” ( João 14:26 )

6. “ Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança.” ( Jeremias 29:11 )

7. “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.” ( João 10:27)

