Lavanda: rituais com a melhor aliada no no combate à insônia

A lavanda é muito comum e com certeza todos já ouviram falar nela. Não é difícil de ser encontrada, está presente na Índia, no sul da Europa, no Mediterrâneo, na Arábia e na África, sendo muito utilizada na perfumaria e no combate à insônia. Afinal, a lavanda é leve, não possui aroma adocicado ou enjoativo para a maioria.

Muitos já ouviram falar da lavanda, mas nem todos sabem como utilizá-la da melhor forma para obter seus benefícios. A insônia é uma grande pedra no sapato de muitos, e é aí que a lavanda entra para ajudar de forma natural.

Banho de Lavanda

O banho de lavanda ajuda a acalmar o corpo depois de um dia tenso. Sendo assim, é mais interessante que ele seja feito à noite, um pouco antes de dormir.

Ingredientes:

Lavanda

Camomila

Sal Grosso

Como preparar:

Para começar, aqueça 2 litros de água; Coloque os ingredientes secos na panela junto com um pouquinho de sal grosso e espere ferver para desligar o fogo; Tampe a infusão com um prato por 10 minutos; Coe e jogue do pescoço para baixo após seu banho de higiêne; Por fim, descarte as ervas e vá se deitar, evitando ficar no celular e com as luzes ligadas.

Chá de Lavanda

Os chás são extremamente benéficos para a saúde! Há chás diuréticos, para dar energia, melhorar a digestão e acalmar, como é o caso da lavanda e da camomila, por exemplo.

Sendo assim, vale apostar em um chá quentinho antes de dormir, com benefícios comprovados para o organismo, junto com algumas técnicas de relaxamento simples para combater à insônia.

Ingredientes:

1/2 colher de botões de lavanda soltos

Como preparar:

Ferva 250ml de água; Adicione a lavanda e tampe a infusão com um prato; Coe; Adoçar, mas evite exagerar no açúcar; Por fim, tome o chá em um local com pouca luz e sem celular por perto.

Escalda-pés relaxante

O escalda-pés é uma técnica antiga, utilizada na medicina chinesa, onde dizem que o calor que sobe dos pés para a base da coluna alivia os pensamentos em excesso.

Ingredientes:

Lavanda

Sal Grosso

Como preparar:

Ferva 2 litros de água; Coloque em uma bacia e jogue a lavanda e o sal grosso; Coloque seus pés assim que a temperatura estiver agradável; Pegue um livro ou coloque uma meditação e espere que o calor suba; Coloque meias e vá dormir.

Óleo essencial

A aromaterapia vem sido cada vez mais utilizada. Os benefícios dos óleos essenciais são comprovados e eles podem ser grandes aliados no combate à insônia e ansiedade. Porém, há muitos cuidados que devem ser tomados! Não se pode ingerir óleos essenciais nem passá-los diretamente na pele, pois pode causar irritação.

O óleo essencial de lavanda é um aliado poderoso quando o assunto é problemas para dormir. Porém, sabemos que a insônia pode ser derivada de preocupações que se instalam em nosso subconsciente, e esse óleo age exatamente no subconsciente. Sendo assim, não são em todos os casos de insônia que o óleo essencial de lavanda resolve a questão. Em alguns casos, é preferível usar manjerona ou camomila, considerando suas contraindicações também.

Portanto, utilize o óleo essencial de lavanda em sinergias, sprays para casa, diluído em óleo vegetal de semente de uva e espalhado pelo pulso e atrás da orelha ou em difusores, o que é bem prático.