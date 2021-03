Salmo do dia (03/02/2021): leitura para uma quarta-feira abençoada

Comece seu dia dedicando um tempo para a leitura dos salmos diários. Quando lemos um poderoso salmo, nossa alma se alimenta de paz e alegria. Logo seu dia será abençoado e verá que Deus te direcionará em tudo. Leia o salmo do dia, salmo 23, para uma quarta-feira abençoada.

A mensagem do salmo do dia, nos mostra a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Um pastor que cuida em todo o tempo de suas ovelhas e em nenhum momento as abandona. Um pastor que não deixa nenhum mal acontecer com nenhuma de suas protegidas. Assim somos nós nas mãos de Deus, como ovelhas que são guiadas e protegidas em todo o tempo.

Salmo do dia – salmo 23

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias. (Salmos 23:1-6)

Oração de proteção

Deus, o meu Senhor poderoso e bondoso, que em todo o tempo cuida e zela da minha vida. Sei que enquanto estiveres comigo, de nada terei falta. Estarei sempre seguro em suas mãos e minha alma terá paz para descansar em todo o tempo. Que através da oração do salmo do dia, o Senhor venha guiar meus passos para um caminho de paz e amor. E que em tudo eu veja sua graça e sua misericórdia em minha vida. Obrigada pela sua proteção, hoje e sempre. Amém!

