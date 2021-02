Salmo do dia (15/02/2021): comece sua segunda em paz

Depois de um ano difícil para quase todo mundo em diversos aspectos. Hoje é dia de ser grato ao Senhor pela vida, pelo ar, pela comida e tudo que Ele nos concede. Veja o salmo do dia, salmo 9, que foi escrito em ação de graças, depois que o rei Davi recebeu grande livramento de Deus.

Salmo 9

Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.

Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.

Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face.

Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa; tu te assentaste no tribunal, julgando justamente;.

Repreendeste as nações, destruíste os ímpios; apagaste o seu nome para sempre e eternamente.

Oh! inimigo! acabaram-se para sempre as assolações; e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas.

Mas o Senhor está assentado perpetuamente; já preparou o seu tribunal para julgar.

Ele mesmo julgará o mundo com justiça; exercerá juízo sobre povos com retidão. (salmo do dia)

O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.

Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.

Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião; anunciai entre os povos os seus feitos.

Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles: não se esquece do clamor dos aflitos.

Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam; tu que me levantas das portas da morte;.

Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação.

Os gentios enterraram-se na cova que fizeram; na rede que ocultaram ficou preso o seu pé.

O Senhor é conhecido pelo juízo que fez; enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. (Higaiom; Selá.).

Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus.

Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente.

Levanta-te, Senhor; não prevaleça o homem; sejam julgados os gentios diante da tua face.

Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. (Salmos 9:1-20)

Cinco cânticos encorajadores para começar seu dia

Salmo 90:14 Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor infalível, para que cantemos de alegria e nos alegremos todos os nossos dias.

Salmo 46: 5 Deus está dentro dela, ela não cairá; Deus a ajudará ao amanhecer.

Salmo 143: 8 Deixe a manhã trazer-me a palavra do seu amor infalível, pois eu coloquei a minha confiança em você. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti confio a minha vida.

Salmo 23: 5 Meu cálice transborda de bênçãos. (NLT)

Salmo 139: 18 E quando eu acordo, você ainda está comigo! (NLT)

Queremos encorajá-lo a reservar um tempo todas as manhãs para reconhecer a Deus. Além do salmo do dia, aprenda o cântico 121 para enfrentar os problemas com confiança

