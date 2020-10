Sonhou com dinheiro? Saiba o que isso significa

Sonhar com dinheiro nem sempre tem relação com a vida financeira. Entenda a simbologia desse sonho para saber o que ele significa.

Alguns sonhos são tão enigmáticos que nos deixam intrigados. Será que querem nos passar uma mensagem? Sonhar com dinheiro é um desses sonhos intrigantes e, normalmente, está ligado a bons presságios. No entanto, a forma como o dinheiro se apresenta no sonho, sua simbologia e também os fatores individuais podem alterar o significado. Entenda.

Sonhar com dinheiro é bom?

Em primeiro lugar, segundo a psicanálise, os sonhos são a melhor maneira de acessarmos nosso inconsciente. Para Sigmund Freud, por exemplo, os sonhos são manifestações de desejos, lembranças recentes ou, ainda, a mistura de tudo que se passa no nosso inconsciente. Diante disso, sonhar com dinheiro pode ter significados diferentes de acordo com o que temos vivido e pensado no nosso dia a dia. O contexto, portanto, influencia diretamente naquilo que sonhamos e na interpretação dos sonhos.

Além disso, esse sonho nem sempre tem relação com a vida financeira. “O dinheiro tem muitas simbologias. Pode estar sim ligado à prosperidade e aos bens materiais. Mas, por outro lado, pode estar falando sobre coisas mais abstratas, como amor, espiritualidade, evolução pessoal, relações sociais e outras coisas”, afirma a terapeuta holística Aline Soares. Da mesma forma, isso pode ter significados positivos ou negativos, de acordo com a terapeuta.

Com a ajuda da terapeuta, criamos uma lista dos principais significados de sonhar com dinheiro. “Esses são termos gerais, por isso, é importante levar em conta as particularidades de cada um na nora de interpretar o sonho”, completa.

Principais interpretações

Sonhar que ganhou na loteria

A sorte está ao seu lado. Aproveite para colocar projetos em prática, porque sonhar que ganhou na loteria significa reconhecimento e sucesso. Pode não ser imediato, por isso, trabalhe para conquistar seus objetivos.

Sonhar com muito dinheiro

Esse sonho, normalmente, é um bom presságio. Se você encontra muito dinheiro no sonho, oportunidades ou recursos podem estar prestes a surgir. No entanto, o significado desse sonho também pode ser um aviso: tenha cautela com as finanças.

Sonhar que está pedindo dinheiro

Está preocupado com a vida financeira? Pedir dinheiro no sonho pode ter a ver com instabilidade financeira, talvez você esteja pensando em pedir ajuda. Além disso, pode significar insegurança e o dinheiro aparece como uma forma de compensar esse sentimento.

Sonhar que está queimando dinheiro

Isso pode parecer estranho, mas sonhar que está queimando cédulas pode significar que em breve terá um nascimento na família. Além disso, esse sonho também fala sobre bens materiais. Talvez você esteja querendo se desapegar de algo que não faz mais sentido.

Sonhar que está roubando dinheiro

Em geral, os sonhos em que cometemos crimes estão relacionados com a preocupação sobre as consequências de algo que fizemos. Por outro lado, pode ser que você esteja com medo de cometer erros em alguma situação que está por vir.

Sonhar com dinheiro rasgado

Assim como no item anterior, esse sonho também pode estar ligado à culpa por escolhas erradas feitas antes. Esteja atento a investimentos financeiros e prepare-se para possíveis prejuízos, tanto nas finanças quanto nos relacionamentos.

Sonhar com dinheiro falso

Cuidado com pessoas falsas! O significado de sonhar com dinheiro falso pode ser um alerta de que alguém próximo não está sendo honesto e verdadeiro com você. Além disso, também pode ser uma mensagem de que você está se preocupando demais com o desnecessário.

Sonhar que teve dinheiro roubado

Está com medo de ser enganado? Esse sonho pode estar relacionado às preocupações da sua mente. Mas, atenção: cuidado com o medo em excesso, ele pode trazer problemas financeiros e sociais. Reavalie suas atitudes no relacionamento e também nas finanças.

Sonhar que está dando dinheiro

Bom presságio. Se no sonho está ofertando dinheiro a alguém, você deverá receber alguma recompensa em breve. Pode ser que não seja, necessariamente, uma recompensa financeira, mas você será reconhecido por praticar boas ações.

Sonhar com moedas

As moedas tem uma simbologia ligada à riqueza. Esse significado pode estar relacionado a bens materiais ou, ainda, a relacionamentos. Pode ser que você tenha algum lucro inesperado em breve ou que tenha seu valor reconhecido por alguém importante.

Sonhar com dinheiro na carteira ou no bolso

Esse também é um sonho positivo. Pode indicar uma fase de fartura ou que terá gastos inesperados, porém arcará com todos os compromissos. Por outro lado, tirar dinheiro da carteira pode indicar que é preciso acertar as contas (financeiras ou não).