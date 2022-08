Tarot do dia: veja a carta de hoje, domingo (21/08/22)

Tarot do dia: veja a carta de hoje, domingo (21/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para domigp, 21 de agosto de 2022, com previsões de astrologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Faça também a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias

A carta de Tarot do dia é do enforcado

A Carta do tarot do dia, de domingo, é o enforcado ou pendurado.

Como a imagem mostra é um momento de ESTAGNAÇÃO. Aqui você pode ser a vítima ou culpado, mas seja como for, não há “LIBERDADE “.

Seus sentimentos são de insatisfação e seus pensamentos utópicos. O Conselho aqui é ter RESIGNAÇÃO. Assim, aos poucos você irá ter uma nova consciência🌻🌺 . Dica da Bruxinha: COROA DE ALECRIM

🌿Coloque na porta de entrada para afastar inveja, miséria, pragas e tristeza;

🌿Debaixo da cama para afastar pesadelos;

🌿Ao lado da cama para curar problemas de memória.

🌿Uma boa dica para limpar o ambiente 👇🏻👇🏻👇🏻

Faça coroas de alecrim para todas as portas de sua casa e terá muita energia, saúde e abundância. Sugiro lacinhos de fita de cetim vermelha.

🌿 Quando ficar bem seca jogue fora e faça outro.

O alecrim é bom para chá e temperos, pois é muito energético. Também serve como defumador de ambiente. O seu cheiro atrai boas vibrações de luz e afasta os medos e a tristeza 💖

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

Mais para você no DCI

Tarot: conheça a história e entenda como as cartas podem orientar sua vida