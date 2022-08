Tarot do dia: veja a carta de hoje, quarta-feira (17/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para quarta-feira, 17 de agosto de 2022, com previsões de astrologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 23.

Qual a carta de Tarot do dia? A Torre

A carta de Tarot do dia é A Torre (XVI), décima sexta carta dos Arcanos Maiores. Ela representa uma catástrofe imprevista ou a destruição de velhas ideias. Ele gira em torno dos próprios alicerces onde suas opiniões e crenças estavam, trazendo caos e angústia. Isso, é claro, torna a Torre uma das cartas menos desejadas de se receber em uma leitura de Tarot. de tarot !Espere o inesperado – mudanças massivas, erupção, destruição e caos.

Você terá que se livrar do passado, o que pode significar perder dinheiro, segurança ou felicidade no curto prazo.Apesar do drama que acompanha esta carta, você também pode aproveitar as vantagens da mudança emergente. A queda a Torre abre um terreno vazio para algo novo construir.

A carta do tarot A Torre retrata uma cena frenética de caos e destruição. Em seu centro, uma torre alta em terreno rochoso parece estar rachando de suas fundações. Um raio atinge sua ponta, acendendo fogueiras e enviando sua coroa e algumas figuras caindo da Torre. A própria mudança é uma parte normal da vida que se pode abraçar.

Mas às vezes pode causar medo, pois significa que devemos abandonar as verdades e os caminhos que conhecíamos antes desse evento. Os métodos antigos não são mais práticos e você deve encontrar e aprender outro conjunto de crenças, valores e processos para substituí-los.

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentáculos. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

Mais para você no DCI

Carta do Sol no Tarot: Significados e Interpretações