Tarot do dia: veja a carta de hoje, quarta-feira (24/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para quarta-feira, 24 de agosto de 2022, com previsões usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Faça também a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias

A carta de Tarot do dia é o Hierofante

A Carta do tarot do dia, de quarta-feira, é o Hierofante ou Papa, que nos remete a questões morais, fé e ajuda ao próximo.

O que você pensa fazer prejudica alguém? Ele pede bom senso e benevolência para com o próximo. Pede para que, escute com amor e bom ânimo. Acredite nas pessoas e na humanidade. Ajude mais, escute mais e traga boas palavras.

Energia da caridade, de trazer boas novas. Escute também seu coração, haja com benevolência também com você mesmo(a). Perdoe e perdoe-se. Releve, tenha esperança e fé.

Dica da bruxinha: como usar o ANIL

Primeiramente vamos falar sobre o banho com anil para que serve e depois veremos outra forma de utilização. O banho com anil é considerado pelos antigos como Banho de Iemanjá ou Banho de Mar.

O banho de anil é indicado em casos da necessidade de limpeza astral e em casos de perturbações psíquicas .

Mas sempre que tomarmos um banho de anil (do pescoço aos pés) deve -se em seguida tomar um banho de ervas ou visualizar uma luz azul em volta de você para fechar seus campos energéticos ( chackras).

O anil é utilizado também para a limpeza espiritual e energética do ambiente. Nesse caso , você encherá um balde com dois litros de água ( mineral ou fervida) e colocará uma pedra de anil que irá se dissolver . Ou se utilizares em líquido . .. beleza ! Você irá de qualquer forma dissolver num balde com água. Limpará sua casa dos fundos para a frente com um pano embebido na água de anil.

Após, deves acender um incenso de ervas ( que nao seja incenso de limpeza , 7ervas etc… para fechar os chackras da sua casa.

Isso porque o banho de anil faz uma limpeza muito profunda abrindo os ampos energéticos. Então , após tomares o banho ou fazeres a limpeza espiritual no ambiente deverás proceder como explicado acima. Ok?!

Após , jogue a água na descarga e coloque uma pitada de sal por cima ou jogue a água de anil no verde.

Obs: antes de fazer o banho com anil certifique-se que não possui alergia

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

