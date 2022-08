Tarot do dia: veja a carta de hoje, quinta-feira (18/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para quinta-feira, 18 de agosto de 2022, com previsões de astrologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 23.

Qual a carta de Tarot do dia? O Sol

O significado do Sol no Tarot do dia traz um sentido voltado ao entusiasmo, à alegria, à clareza, ao crescimento pessoal e à autoaceitação. Podemos dizer que o Sol é a representação mais forte da luz em nossa vida cotidiana. Sem essa fonte de calor e luz, a vida não seria possível.

O Sol revela tudo, demonstrando o que há de mais precioso em nossa personalidade. Além disso, ele revela nossa criança interior, com seu espírito de consciência ,curiosidade e aceitação.

Quando o Sol aparece, é hora de sair e desfrutar a vida. É o momento de ser quem você é sem sentir nenhum amarra ou prisão, sem sentir vergonha nem receios.

A carta O Sol no tarot é um sinal de vitória e um sim à existência.

A vida é uma honra e o Sol expressa a vontade de viver, o calor da alma, o fogo que habita em nossos corações e nos guia em nossa jornada rumo ao que há de mais elevado, belo e grandioso.☀️

Dica da Bruxinha: A MAGIA DO VINAGRE

✨Limpar sua casa com vinagre, limão e sal é ótimo para limpeza não só higiênica, como energética também.

✨Se, numa Lua Minguante, tomar um banho com uma infusão de vinagre de maçã, camomila e arruda vai ajudar na limpeza de energia ruim.

✨Colocar números debaixo de um copo de cristal com vinagre de maçã, cravo-da-índia e um pau de canela, é ótimo para atrair a prosperidade.

✨Colocar algumas gotas de vinagre de maçã nos seus pulsos antes de uma entrevista de emprego, uma reunião importante irá ajudá-lo a se tranquilizar, aumentar a confiança nas suas capacidades, e terá mais expansão mental.

✨Se quando você tem dor em alguma área do seu corpo desenhe um círculo com vinagre de maçã ao redor desta perturbação, você vai descobrir que a dor diminui.

✨Num dia de Lua Cheia, você pode colocar uma vela em um prato contendo uva ou vinagre de maçã, e adicionar alguns pedaços de louro seco e anis em grãos, você vai descobrir que essa vela vai abrir qualquer tipo de caminho para você.

✨Se você colocar um prato com vinagre e um punhado de sal debaixo da sua cama, isso absorverá seus pesadelos e sua noite será mais revitalizante.

✨Você jogar uma dose de vinagre de maçã na sua entrada de casa ou negócio, evitará que a inveja alheia entre na sua vida. Assim como repelente de formigas e outros insetos.

✨Pouco antes de um exame, prova, concurso, reunião de negócios, ou coisas do tipo, você pode lavar o cabelo com vinagre de maçã e mentalize na certeza que o teste será um sucesso.

Boa sorte!

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

Mais para você no DCI

Tarot: conheça a história e entenda como as cartas podem orientar sua vida