Tarot do dia: veja a carta de hoje, quinta-feira (25/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para quinta-feira, 25 de agosto de 2022, com previsões usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Faça também a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias

A carta de Tarot do dia é dos Enamorados

O conselho do tarot do dia, de quinta-feira, é a dos Enamorados, que traz harmonia, reconciliação, escolha e realização. A carta não fala necessariamente sobre amor e relacionamentos. Ela representa oportunidades, benefícios e possíveis ofertas em sua vida neste momento. Ao mesmo tempo o livre-arbítrio e as indecisões podem dividir a sua opinião. Isso pode te deixar duvidosa sobre como agir em determinados assuntos.

No Tarot os Enamorados é indefinida, fala sobre o livre-arbítrio e a necessidade de fazer uma escolha. É possível que você tenha delegado suas escolhas para outras pessoas e esse é o momento de assumi-las em sua vida. Este arcano tenta acender a luz da consciência que está ofuscada por desejos.

O motivo pelo qual essas dúvidas surgem são diversas opções em seu caminho. Por isso é importante utilizar os conhecimentos adquiridos para escolher qual estrada seguir.

Os Enamorados apontam para um relacionamento que pode ser afetivo, familiar ou para a formatação de negócios que possibilitarão a certeza da perfeita união.

Os Enamorados do Tarot traz a certeza de boas parcerias nos negócios e relacionamentos. As ações do seu destino ainda não estão definidas pois se relacionam às escolhas que você terá de fazer em seu caminho. Este arcano nos leva a compreender as possibilidades oferecidas. Melhor do que não ter opções é ter que acatar uma decisão imposta pela vida e essa carta de Tarot oferece o poder da escolha.

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

