Tarot do dia: veja a carta de hoje, sábado (20/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para sábado, 20 de agosto de 2022, com previsões de astrologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Faça também a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias

Qual a carta de Tarot do dia?

A carta do Papa no Tarot do dia nos mostra o momento de sair em busca de conhecimento e sabedoria. O Papa ou Hierofante é a carta masculina da Sacerdotisa, ela é a carta número 5 dos Arcanos Maiores. Esta carta traz como o símbolo dos valores tradicionais e amplifica e aprofunda a importância da espiritualidade e da religião de nossas vidas.

Existe algo mais que a materialidade e assim conecte com o espiritual , recarregando o espírito com orações , meditações e se possível estar perto da natureza. Algo que ainda é desconhecido e misterioso. Mas sabemos que devemos nos aprofundar e buscar esse algo que ainda sentimos no vazio de nossa alma.

Dica da bruxinha: BANHO DE SAÚDE(saude física, mental e espiritual). Esta receita vai servir como banho para dores no corpo e para cura de doenças, emoções, depressão, ansiedade e também para sintonizar você as Poderosas Energias do Universo.

INGREDIENTES

– Manjericão

– Arnica

– Louro

– Guiné

MODO DE PREPARO

Ferva 1 litro de água, coloque as ervas na panela e abafe por 15 minutos. Após seu banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, pedindo para que a Espiritualidade cure as suas doenças, que leve embora toda energia negativa e recarregue seu corpo com energias positivas. Não se esqueça de agradecer ao poder de cada erva e à Espiritualidade pela conexão e pela cura mental, emocional, espiritual e física.

💚 SIMPATIA PARA SAÚDE E CURA

VOCÊ VAI PRECISAR

– 1 papel e lápis

– 1 copo de vidro

– 1 colher de sopa

– 1 pires

– 1 vela de 7 dias branca

– Azeite

– Açúcar

– Água

COMO FAZER

Para realizar a Simpatia para proteger e recuperar a saúde, em um papel em branco escreva o nome da pessoa que está doente (ou o seu próprio nome) sete vezes seguidas, um abaixo do outro, ou seja, ocupando 7 linhas do papel. Coloque o papel dentro de um copo de vidro. Depois, pegue meio copo de açúcar e despeje dentro do copo até a metade. Em seguida, acrescente 11 colheres de azeite e 11 colheres de água.

Coloque um pires em cima do copo e acenda uma vela de 7 dias da cor branca sobre o pires. Ofereça a simpatia ao seu anjo da guarda e faça uma oração pedindo a ele a restauração da saúde.🍀🍀🍀🍀🍀

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

