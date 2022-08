Tarot do dia: veja a carta de hoje, sábado (27/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para sexta-feira, 26 de agosto de 2022, com previsões usando os Arcanos Maiores e Menores. Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo.

Qual a carta de Tarot do dia?

O tarot desse sábado traz a carta Três de Copas. Ela nos diz que uma criança pode nascer; a abundância entrará em nossa vida; podemos iniciar um belo projeto; faremos novos amigos; teremos prazer em trabalhar em equipe; podemos receber um pedido de casamento; uma fase muito boa começa agora; sentiremos gratidão, nem que seja por estarmos vivos; viveremos um romance feliz.

No Três de Copas, três jovens dançam umas com as outras em círculo, levantando suas taças no ar em um brinde de alegria e celebração. Eles olham um para o outro com apreço, honra e respeito, e estão ligados por sua conexão emocional e amizade. Há uma sensação de elevar umas às outras e celebrar a contribuição única de cada mulher para o grupo. O chão é coberto de flores, frutas e uma abóbora, simbolizando a celebração de uma colheita abundante e da bondade da vida.

O Três de Copas é um cartão de celebração, amizade, irmandade e colaborações criativas. Seus amigos e familiares estão aqui para apoiá-lo e levá-lo a níveis ainda mais altos de sucesso.

Com esta carta que aparece em sua leitura de Tarot, você pode esperar um evento feliz em sua vida. É uma carta muito positiva que indica momentos felizes, energia edificante e positiva e bons sentimentos.

Por que o Tarot funciona?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

