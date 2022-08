Tarot do dia: veja a carta de hoje, sexta-feira (19/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para sexta-feira, 19 de agosto de 2022, com previsões de astrologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 23.

Qual a carta de Tarot do dia? A Lua

A carta do tarot do dia é a Lua, uma carta dos Mistérios e do Feminino.

Hoje, ele nos aconselha a voltarmos para dentro de nós. O Feminino, que sabe, que confia, ao mesmo tempo não se mostra todo.

Dia para gestar as idéias antes de executa-las. A Lua é feita de fases, assim como o feminino. E nesse pensamento, sabe esperar o melhor momento. Ela pede atenção ao que não se pode ver claramente hoje, esta “noite”, não da para ter certezas agora.

O que da para ter é confiança nos ciclos da vida. Se não se mostrou é porque não é a hora.

Paciência nesse momento, confia no ciclo e no Feminino.

Dica da bruxinha :VOCÊ SABE COMO A PIMENTA PODE SER USADA?

🌶️ A pimenta é um amuleto muito poderoso contra ENERGIAS NEGATIVAS , MAU-OLHADO e INVEJA há muitos séculos. Ela ajuda a PROTEGER quem a usa do azar e da cobiça.

🌶️ Sua ardência simboliza o fogo, elemento essencial na retirada de más energias. O fogo é um dos elementos mais potentes da natureza, e simboliza a TRANSFORMAÇÃO. Assim, acredita-se que a pimenta transforma as ENERGIAS NEGATIVAS EM POSITIVAS.

🌶️ São vários os modos de usar a pimenta contra o mau-olhado: seja em jóias ou plantada em um vaso dentro de casa ou no seu ambiente de trabalho. Porém, se planta vir a morrer, deve ser retirada imediatamente do ambiente e colocada outra em seu lugar.

🌶️ Não só para afastar mau-olhado, inveja e cobiça que a pimenta é muito usada. Ela pode ser utilizada também como amuleto para atrair a boa sorte e PROSPERIDADE.

Com esse fim ela é usada em forma de PINGENTES, pois além de bonito, protege e atrai BOAS ENERGIAS 🌶

O que é o tarô?

O tarô é uma oportunidade de colocarmos nossos anseios e desejos nas mãos de um intérprete cheio de magia, que escolhido pelo Universo tem a delicadeza de decifrar, pretérito, presente e futuro, através das cartas cheias de simbologia e significado.

As cartas foram feitas para simbolizar nossa realidade interior, elas são imagens de nossa alma e oferecem parâmetros para vivenciarmos determinadas situações com mais coerência; mescla nossos padrões vibracionais com nosso propósito de vida.

As leituras são individuais e únicas. A palavra tarô significa estrada e caminho. E o que é a vida senão um caminho cheio de mistérios que nos levam para a sabedoria superior e suas realizações?A taróloga é uma profissional mística que estudou a simbologia das cartas do tarot.

A leitura do tarot nada mais é do que uma mistura esotérica aliada a abordagem Terapêutica que visa explanar acontecimentos e possibilidades, e assim, esclarecer da melhor forma o melhor caminho para o consulente.

