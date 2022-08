Tarot do dia: veja a carta de hoje, sexta-feira (26/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para sexta-feira, 26 de agosto de 2022, com previsões usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Faça também a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias

A carta de Tarot do dia é a Estrela

O conselho do tarot do dia, de sexta-feira, é a Estrela. Essa carta simboliza exatamente o que representam as figuras que nela aparecem.

O significado da carta Tarot A Estrela traz o poder da orientação para a conquista dos objetivos. O arcano representa um guia que te conduzirá ao universo das realizações e do alcance dos seus desejos. Alguns significados são: verdade e realidade, equilíbrio do mundo, inspiração, busca por orientação, alcance de desejos, renovação de relações, confiança, certeza do sucesso, esperança, brilho e perfeição.

O que é o tarô?

As cartas de tarô são pequenas cartas de papel que vêm em um baralho, semelhantes às cartas de baralho, e são usadas para fins divinatórios. Cada carta representa um ser ou lição arquetípica diferente. Uma pessoa embaralha as cartas e as coloca em uma carta de tarô. Entender o que cada carta de Tarô significa quando é revelada pode ajudar uma pessoa a receber uma mensagem importante ou abraçar uma nova perspectiva em qualquer situação.

Existem 78 cartas de tarô em um baralho completo. As primeiras 22 são chamadas de cartas do Tarô dos Arcanos Maiores. As restantes 56 cartas dos Arcanos Menores são divididas em quatro naipes: Paus, Copas, Espadas e Pentaculo. Cada naipe contém 14 cartas, incluindo 10 cartas numeradas mais um Pajem, Cavalo, Dama e Rei.

