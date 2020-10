Respire fundo e escolha um conjunto de cartas do baralho cigano para receber uma mensagem especial.

Que tal conferir os conselhos do Tarot Semanal 19/10 para receber uma mensagem oculta que pode te auxiliar durante essa semana?

Nessa semana, usaremos o baralho cigano para que um conselho divino chegue até você!

Consulta do Tarot Semanal 19/10

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 19/10

Resultado do Tarot Online

Cartas 1 – A CASA E A CHAVE

A casa mostra necessidade de equilíbrio, tanto na sua casa física e com os seus familiares como no sua mente. A chave mostra que esse tal equilíbrio é a solução para boa parte dos seus problemas.

Portanto, o Tarot Semanal 19/10 veio lhe dizer para aproveite a semana e tomar um banho de lua nova para deixar o seu corpo mais energizado.

Faça meditações antes de dormir e evite brigas, sua semana será bem melhor se você se manter calmo e não ser impulsivo.

Cartas 2 – A ALIANÇA E A MORTE

Parece que está na hora de fechar algum ciclo com alguém. E você sabe disso! O Tarot Semanal 19/10 pode estar tocando em um ponto chato, mas necessário para a sua evolução.

A aliança mostra um elo e a morte mostra que esse elo não te leva a lugar nenhum, e está na hora de fechar esse ciclo. Respire fundo e reflita, esse elo pode ser com alguém do passado que já se foi mas você ainda pensa ou pode ser com algum padrão seu.

Por isso, se você escolheu esse conjunto de cartas, te indico saber mais sobre ho´oponopono e compreender que ciclo está aberto e ainda pode estar te atrapalhando.

Cartas 3 – A RAPOSA E O SOL

O Tarot Semanal 19/10 veio te alertar sobre certas armadilhas ou pessoas espertalhonas no seu caminho de evolução. Ainda estamos sendo influenciados por mercúrio retrógrado, então problemas na comunicação podem acontecer.

E como a raposa mostra coisas que parecem algo e não são, vá atrás dos detalhes antes de assinar ou topar alguma coisa. O Sol mostra evolução, então cuidado para nenhum “amigo” te tirar do caminho que te leva aonde você está pretendendo chegar.

Outra dica importante é: não fuja da evolução, não esconda nada debaixo do tapete e não fuja da sua sombra. O ano de 2020 significa transformação, não perca esse foco.