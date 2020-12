Tarot Semanal 21/12: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de Tarot Semanal 21/12. O ano já está acabando, o natal é em poucos dias e todos estão querendo renovar as esperanças. Contudo, as preocupações com uma segunda onda de Covid e com o que será do futuro ainda são grandes.

Assim como o horóscopo semanal, o tarot te auxilia a enxergar o que você não consegue ver sozinho para se alinhar com o seu propósito nesse fim de ano. Por isso, relaxe e aproveite o conselho!

Leitura do Tarot Semanal 21/12

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 21/12

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conselhos do Tarot Semanal 21/12

Conjunto 1 – A Torre e os Lírios

O seu conselho do Tarot Semanal 21/12 é bem claro! A torre significa espiritualidade, mas não confunda isso com religião. A espiritualidade é a sua conexão com o divino e com a sua verdadeira essência, que é o que você deve buscar. Qual a sua verdadeira essência? Você está no automático ou sabe para qual direção está indo? Busque meditar nessa semana antes que as festas de fim de ano comecem.

Os lírios falam sobre a sua virtude e altruísmo. Com isso, trabalhe a sua espiritualidade não apenas essa semana, mas durante o próximo ano todo. Há muito o que descobrir sobre esse seu lado e você também deve se abrir para ajudar o próximo.

Conjunto 2 – O Livro e o Barco

O seu conselho do Tarot Semanal 21/12 pede que você seja muito maduro! Tenha consciência sobre o que está fazendo, sobre como será o seu fim de ano, sobre o risco que está passando para as outras pessoas e pense em como foram as coisas até agora. Faça isso com maturidade, sem afogar suas mágoas de alguma outra forma, isso te ajudará a se livrar de tumultos e tristezas que podem acontecer mais para frente se você não parar para refletir agora.

A carta do livro simboliza maturidade, contudo também simboliza trabalho e estudo. E a carta do barco mostra tumulto e melancolia. Portanto, pode ser que a semana seja um pouco pesada no trabalho e é bom você manter a calma para conseguir alinhar o que precisa antes das festas de fim de ano.

Para não levar energia pesada para o jantar de natal, busque tomar um banho de arruda para se sentir mais leve.

Conjunto 3 – A Foice e o Buquê

O seu conselho do Tarot Semanal 21/12 começa com a carta da foice, ou seja, é tempo de limpeza e de cortar o que não faz sentido. Para isso, vale começar a semana com um banho de sal grosso para eliminar energias negativas.

Logo em seguida vemos a carta do buquê, que significa bem-estar e felicidade, ou seja, você precisa cortar o que já te fez feliz um dia, mas atualmente não faz sentido. Só assim você encontrar bem-estar verdadeiro de novo. Para isso, vale praticar uma antiga oração havaiana chamada ho’oponopono, que libera magoas antigas.

Como essa é a penúltima semana do ano, vale a pena fazer uma limpeza para o novo entrar. Que tal refletir sobre isso.