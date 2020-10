Que tal conferir os conselhos do tarot semanal 26/10 para começar bem essa semana que promete fortes energias?

Essas 3 cartas pertencem aos arcanos maiores do tarot mitológico, ou seja, usam os símbolos da mitologia grega para auxiliar o nosso subconsciente a perceber algo que não havíamos visto antes.

Tarot Semanal 26/10

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado da carta na leitura do tarot semanal 26/10

Carta 1 – A LUA

Assim como as fases da lua, a vida também é cíclica. Se você escolheu essa cara no Tarot Semanal 26/10, busque repetir sobre isso e não tenha medo de mandar algo embora. Logo menos, algo novo chegará para preencher esse espaço.

A parte mais importante a ser dita é que você está tão emocionalmente envolvido com certas questões que está sem conseguir enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Estamos em plena lua crescente e no sábado entrará a lua azul, sinônimo de sentimentos exalando. Então, lembre-se de não deixá-los te cegar.

Carta 2 – A ESTRELA

A Estrela fala sobre conquista de objetivos. Então, se você fez essa escolha no Tarot Semanal 26/10 é um sinal de que você deve colocar suas ideias em prática. Aproveite a energia da lua azul, que ocorerrá esse sábado (31/10), para isso.

Só tome cuidado para as suas emoções não te atrapalharem. Por isso, não empurre nada para debaixo do tapete. Coloque para fora seus desejos reprimidos, escreva o que te deixa triste, medite e busque ficar mais próximo de sua intuição. Um banho de alecrim, arruda e canela, assim que a lua azul chegar, será ótimo.

Carta 3 – A MORTE

No Tarot Semanal 26/10, a carta da morte significa necessidade de fechar ciclos. Essa carta é simbolizada pela figura do Hades, o Deus do submundo, de acordo com a mitologia grega. Então, se atreva a mergulhar em seu subconsciente e lide com as suas sombras e medos.

Para isso, aproveite para refletir no que você está deixando na sua vida e não te leva para lugar nenhum. Pense nisso, escreva em um papel e queime na chama de uma vela branca. O que pode te ajudar muito e tomar um banho de alecrim, guiné e arruda em qualquer dia da semana.