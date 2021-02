Terapia prânica: o que é, como funciona e como praticar

Os pensamentos negativos desencadeados nos momentos de estresse e ansiedade podem acabar prejudicando a saúde física. Por isso é muito importante cuidar também das nossas emoções. E uma das alternativas que vem sendo muito usada para isso é a terapia prânica.

Também conhecida como Pranic Healing ou Pranaterapia, esta prática foi desenvolvida pelo engenheiro químico filipino Mestre Choa Kok Sui e tem como objetivo promover mais saúde e bem estar. Assim, melhora a qualidade de vida como um todo.

É basicamente uma terapia natural, de origem milenar. Ela promove equilíbrio e bem-estar, diminuindo ou mesmo eliminando os pensamentos negativos e/ou reprimidos. O nome vem de “prana”, que significa energia vital – um campo de luz que cerca o corpo físico e o mantém saudável.

O que é a terapia prânica?

Segundo a teoria que embasa a terapia prânica, as doenças começam primeiro na aura e só depois se manifestam no corpo físico. Assim ela atua equilibrando a mente de forma a promover um reequilíbrio do corpo e prevenir a manifestação física das energias ruins que geram ansiedade e que podem futuramente gerar doenças físicas, emocionais ou psicológicas.

Caso algo já tenha se manifestado fisicamente, a terapia prânica promove um alinhamento do sistema energético do nosso corpo. Assim, ajuda a tratar os problemas e a acelerar o processo natural de recuperação. Os mais comuns se manifestam na pele, na garganta, nos olhos e no ouvido.

É uma técnica de cura mental que pode ser aliada a outros métodos de tratamento alternativos ou convencionais. E também ajuda a fortalecer principalmente os ossos, o sistema respiratório e cardiovascular. Além disso, complementa o tratamento de fobias, traumas, compulsões, depressão, entre outros distúrbios emocionais. Para quem está totalmente saudável, funciona antes de tudo de forma preventiva.

Como funciona?

A terapia prânica é feita por terapeutas holísticos, profissionais especializados que usam as mãos, mas sem encostar no paciente, apenas ativando os chakras em alguns pontos específicos.

Assim, conseguem avaliar a energia e retirar a que for ruim. Uma nova energia, mais saudável e equilibrada, é projetada. E, ao mesmo tempo, trata a saúde física e também a saúde mental.

São primordialmente três fases:

Avaliação do campo energético, percebendo onde há falta, excesso ou bloqueio de energia boa ou ruim.

Limpeza e desobstrução, para retirar a energia ruim, pois é responsável por determinado problema.

E energização, para que os chakras recebam prana calmante e desintoxicante, para estimular o corpo a uma nova configuração energética.

Isso pode ajudar em momentos de maior estresse ou crise de ansiedade, promovendo um alinhamento dos chakras.

O que são os chakras?

Os chakras ou chacras são os centros energéticos distribuídos ao longo da coluna, responsáveis por absorver a energia vital e distribuir por todo o corpo, mente e espírito.

A palavra tem origem no sânscrito e significa “roda”, tendo registros desde o século 2 a.C.. E assim como o coração e outros órgãos são fundamentais para manter a saúde física, os chakras são necessários para manter nossa energia. Eles têm influência sobre a saúde e o comportamento, regendo nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual.

Porém, quando ficam desalinhados ou com outros problemas – que é natural, sobretudo por estarem em constante movimento – acabam surgindo as doenças físicas e emocionais. Por isso a importância de alinhar os sete chakras a fim de mantê-los sempre equilibrados.

Como praticar a terapia prânica

Embora seja indicado buscar terapeutas especializados, mesmo em casa é possível colocar em prática algumas técnicas da terapia prânica. Um passo a passo simples para fazer isso:

Ficar sentado ou deitado, com o intuito de se sentir mais confortável, independente da posição.

Levar a mão direita e colocar aberta sobre o topo da cabeça, sem encostar.

Levar a mão esquerda até a testa, também sem encostar.

Manter as mãos nesta posição por dois minutos, sentindo a pulsação.

Descer um pouco a mão esquerda, ficando na altura das sobrancelhas, de forma centralizada.

Manter por mais dois minutos e também sentir a pulsação.

Descer novamente até o queixo, repetindo o processo.

Depois na altura dos mamilos e depois na boca do estômago.

Por fim, a mão esquerda deve ser colocada sobre o púbis e a mão direita para o cóccix.

Desta forma, terá passado por todos os sete chakras principais.

Por ser uma abordagem integrada, funciona melhor quando envolve também uma boa alimentação, prática de exercícios físicos e um estilo de vida saudável, pois tudo atua de forma conjunta.

Em suma, aprender um pouco mais sobre esta prática é muito válido, já que, seja por situações de trabalho ou na vida pessoal, é natural que em algum momento a ansiedade e o estresse apareçam. Nessas horas a terapia prânica pode fazer toda a diferença, porque ajuda a relaxar e a lidar melhor com isso e evitar que a saúde seja prejudicada!