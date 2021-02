Ao acordar, leia um versículo ou passagem bíblica para melhorar e inspirar o seu dia. Versículo do dia de hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro, traz a palavra de Daniel 1.8.

Versículo do dia de hoje – Daniel 1:8

“E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar”.

Por que ler a bíblia?

Todos nós passamos por épocas na vida que podem ser desanimadoras e estressantes. Quer você esteja lidando com a perda de um emprego, a morte de um ente querido ou uma confusão geral sobre o rumo da vida, ler versículos bíblicos inspiradores é uma excelente maneira de levantar seu ânimo e ganhar uma nova perspectiva sobre uma situação difícil situação. A palavra de Deus tem um modo profundo de encorajar seus leitores a serem fortes e corajosos em meio a circunstâncias tumultuadas. Essas citações inspiradoras são um ótimo ponto de partida para as orações matinais e conversas cheias de esperança. Use-os como um lembrete sempre presente de que todas as coisas são possíveis para Deus, e Suas misericórdias são novas a cada manhã.

Manter versículos bíblicos edificantes perto do coração nos ajuda a ver a beleza de tudo. Quando estamos cheios de alegria a cada dia, é mais fácil tratar as pessoas com gentileza e respeito. Dê uma olhada nesses versículos bíblicos inspiradores sobre força.

Sempre use citações em torno dos versículos das escrituras e inclua o livro, o número do capítulo e o número do versículo no final da citação . Forneça o nome da versão da Bíblia em sua primeira citação no texto.

Oração de hoje

Pai do céu, estou diante de ti hoje em tua presença onipotente para pedir que me concedes forças. Quero que você me dê força para executar todas as tarefas de hoje – sejam pequenas ou grandes. É por Tua vontade que vivo ó Senhor. E eu sei que é também pela Tua vontade que não vou ficar fraco hoje .

